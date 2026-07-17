Dal 18 al 26 luglio

La BCC “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo conferma il proprio sostegno ai Palermo Ladies Open, il torneo internazionale di tennis femminile organizzato dal Country Time Club, giunto alla sua 37ª edizione.

La manifestazione, inserita nel circuito WTA 125, si svolgerà dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del circolo palermitano. Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatrici e vedrà la partecipazione, tra le altre, della campionessa uscente Francesca Jones, dell’azzurra Lucia Bronzetti e della giovane Tyra Grant.

La sponsorizzazione si inserisce nel percorso con cui la BCC G. Toniolo e San Michele affianca iniziative sportive, sociali e culturali capaci di rafforzare la coesione delle comunità e di promuovere l’immagine della Sicilia. La Banca figura tra i partner confermati dell’edizione 2026 dei Palermo Ladies Open, insieme a imprese e istituzioni impegnate nella realizzazione di uno degli appuntamenti più longevi del tennis femminile italiano.

«Il sostegno ai Palermo Ladies Open conferma la vicinanza della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo alla città di Palermo e a una manifestazione che, da trentasette edizioni, rappresenta una prestigiosa vetrina internazionale per il territorio – afferma Salvatore Saporito, presidente della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo –. Crediamo nello sport come strumento di crescita, partecipazione e inclusione e nei grandi eventi come occasioni capaci di generare valore non soltanto economico, ma anche sociale e culturale. Essere ancora una volta al fianco del Country Time Club significa contribuire alla promozione di Palermo e della Sicilia, sostenendo un appuntamento che unisce tradizione, capacità organizzativa e valorizzazione dei nuovi talenti».

La partnership con il Country Time Club conferma la vocazione territoriale dell’istituto di credito cooperativo, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

«La collaborazione con il Country Time Club si inserisce nel percorso con cui la nostra Banca accompagna le iniziative di qualità capaci di rafforzare l’attrattività e l’economia del territorio – sottolinea Nicola Culicchia, direttore generale della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo –. I Palermo Ladies Open richiamano pubblico, professionisti e appassionati, producendo ricadute positive anche per il turismo e per le attività cittadine. Per una banca di comunità sostenere questa manifestazione significa essere presente accanto alle persone, alle associazioni e alle realtà che investono con competenza nel futuro della Sicilia, promuovendo al tempo stesso i valori dell’impegno, del merito e della sana competizione».

La 37ª edizione conferma il ruolo dei Palermo Ladies Open come vetrina per atlete già affermate e per i talenti emergenti del tennis internazionale. Il torneo rappresenta inoltre un’occasione di promozione turistica e territoriale, capace di richiamare a Palermo giocatrici, tecnici, addetti ai lavori, giornalisti e appassionati.

La Bcc G. Toniolo che aderisce al Gruppo Iccrea opera in Sicilia attraverso 34 sportelli, servendo un territorio che comprende 135 comuni nelle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa e Agrigento. I risultati dell’esercizio 2025 evidenziano una crescita dell’attività a sostegno dell’economia regionale. Il prodotto bancario lordo ha superato i 2,37 miliardi di euro, con un incremento del 6,6%; gli impieghi a famiglie e imprese hanno raggiunto 572 milioni, crescendo del 9,3%, mentre le nuove erogazioni effettuate nel corso dell’anno sono state pari a 147 milioni, il 32,2% in più rispetto al 2024. Il patrimonio netto si è attestato a 265,6 milioni di euro e l’utile netto ha raggiunto 10,6 milioni.