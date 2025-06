Mario Venuti, big della musica italiana, con il suo “Tra carne e cielo tour solo”, voce e chitarra, inaugura giovedì 19 giugno alle 21,30, la “Summer edition 2025”, promossa ed organizzata dallo Stand Florio di Palermo, sulla costa sud-occidentale del capoluogo dell’Isola. E’ il primo dei 10 appuntamenti di “Roots sessions”, la rassegna musicale ideata e curata da Alessandra Salerno con artisti siciliani di fama nazionale ed internazionale che non hanno dimenticato il profondo legame con la Sicilia. Un incontro ravvicinato quello tra il cantautore e chitarrista catanese ed il suo pubblico per un viaggio intimo ed emozionante. <<I concerti da solo- dice Venuti- sono una pratica ormai consolidata nel tempo. Perché le canzoni spogliate dell’arrangiamento, messe a nudo come nel momento della nascita, mostrano il loro lato più sincero e spesso sono emozionalmente più potenti. La chitarra classica è uno strumento che può farti immaginare un’intera orchestra se pizzicato con sapienza e basta un filo di voce per avvicinarti al paradiso>>. Con questo concerto, il pubblico riscoprirà i successi che hanno definito la carriera dell’artista, di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album (da Napoli-Bahia, il primo singolo uscito a maggio del 2023 a Degrado, l’ultimo brano che ha accompagnato l’uscita del nuovo disco) e farsi trasportare dai ricordi con le cover di grandi canzoni italiane. “Tra carne e cielo “, il nuovo progetto discografico composto da 12 brani, spazia dal pop al jazz e al blues e a molti altri generi con un occhio sempre attento al Brasile, uno dei luoghi del cuore dello chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni. Il biglietto, al costo di 15 euro, è acquistabile sul sito www.standflorio.it, sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio. In alternativa è possibile acquistare tramite Vivaticket. Per chi desidera seguire l’intero ciclo di “Roots Sessions”, è disponibile un abbonamento per i 10 appuntamenti al prezzo complessivo di 100 euro.

Lo Stand Florio, “gioiello” Liberty, restituito al suo splendore, aperto dal martedì alla domenica, dalle 19,00 in poi, è il luogo ideale per una cena, per un aperitivo o un cocktail sotto le stelle, accarezzati dalla brezza del mare tra gli aromi mediterranei del giardino dedicato a Donna Franca Florio.

Info e prenotazioni al 351-5702022 o inviare email all’indirizzo eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Mario Venuti

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.