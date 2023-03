Ci saranno anche loro stasera al Barbera per tifare rosa nero. Sono un centinaio di bambini della polisportiva Gonzaga che saranno accompagnati allo stadio da allenatori, mister, preparatori atletici e responsabili del settore calcio della società per assistere alla partita Palermo Modena che si disputerà questa sera alle 20,30 allo stadio delle Palme.

Tutto pronto per i piccoli tifosi

Tutto pronto per i piccoli tifosi in erba di età compresa tra gli otto e i 17 anni che attendono con gioia una partita che si annuncia come una grande festa. Nei giorni scorsi, infatti, i ragazzi hanno provato cori, disegnato striscioni, costruito tamburi di carta con cui faranno sentire il proprio tifo dalla gradinata superiore, di fianco alla curva Nord, luogo dove andranno a prendere posto occupando tutti gli spalti del settore B 16. Ragazzi e bambini indosseranno tutti le maglie verdi della polisportiva Gonzaga e sarà un colpo d’occhio, un segno di speranza per tifosi e giocatori alla ricerca di una vittoria contro il Modena e di una scalata del campionato che riporti la squadra del Palermo in serie A. Una maniera per dire insieme che il Palermo è una grande squadra supportata anche dai bambini e dai ragazzi delle società giovanili con in testa la polisportiva Gonzaga guidata dal presidente Giovanni Notari con cui collabora il dirigente sportivo, Edoardo Langasco.







Una festa di colori e di tifo

Ci sarà un tifo colorato, divertente, una festa, per dire no alla violenza negli stadi e per educare una nuova generazioni di tifosi alla condivisione e ai valori più altri dello sport: condivisione, rispetto dell’avversario e delle regole, in antitesi con i fatti registrati negli ultimi giorni a Napoli. “Non è stato semplicissimo organizzare questa trasferta di piccoli tifosi al Renzo Barbera – spiega Langasco – abbiamo messo in campo uno sforzo organizzativo notevole, ma l’abbiamo fatto con grande gioia perché i ragazzi sono davvero felici. Gli spalti dello stadio si coloreranno di verde, il colore della speranza. Ringrazio la polisportiva per avere aderito subito con grande entusiasmo all’iniziativa e la società Palermo calcio che ci ha dato risposte immediate per organizzare l’evento e che ci ha supportato in tutto”. “Il nostro auspicio – conclude Edoardo Langasco – è che altre società seguano l’esempio della polisportiva Gonzaga e che portino i loro iscritti allo stadio per supportare il Palermo che ne ha grande bisogno per passare in serie A e per fare sognare ancora una volta questa città”.