E’ il giorno della “XXV Maratona della Città di Palermo” evento che occupa buona parte della giornata di oggi domenica 17 novembre. La circolazione stradale è stata modificata per l’evento dal centro città a Mondello a partire dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio.

Nel dettaglio:

VIA DELLA LIBERTÀ, nel tratto compreso tra via Notarbartolo (esclusa) e le piazze A. Mordini/F. Crispi (escluse): Chiusura al transito veicolare dalle ore 04.30 alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, eccetto i mezzi dell’Organizzazione, per il giorno 17 novembre 2019;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 15.30, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXV MARATONA, DEL 17 NOVEMBRE 2019 DELLE SOTTOELENCATE VIE E PIAZZE:

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso da piazza Vittorio Veneto alle piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

PIAZZA LEONI Intera piazza;

VIA DELL’ARTIGLIERE Intero tratto – entrambe le carreggiate;

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;

VIALE DIANA Tratto compreso da viale Margherita di Savoia a piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Tratto compreso da viale Diana (Tenuta Real Favorita) a via Mater Dolorosa, intero viale; Tratto compreso da via Mater Dolorosa a piazza Valdesi, carreggiata lato monte: I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIALE DELLE PALME Intero tratto;

VIA PRINCIPESSA GIOVANNA Tratto compreso da viale delle Palme a viale Regina Elena;

VIA REGINA ELENA Tratto compreso da viale Principessa Giovanna a piazza Valdesi;

PIAZZA VALDESI Tratto compreso da viale Margherita di Savoia e viale Regina Elena;

VIALE ERCOLE Intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;

VIALE ERCOLE Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza;

INGRESSO “ VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole;

CORTILE NISCEMI Intero cortile;

VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA c.d. CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Strada di collegamento tra gli assi viari di via Libertà e Ruggero Settimo; I veicoli provenienti da via Turati, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà;

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

VIA MAQUEDA Intero tratto;

PIAZZA VILLENA Intera piazza;

VIA VITTORIO EMANUELE Da piazza Villena “Quattro Canti” a Porta Nuova;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra Porta Nuova e piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato con barriere jersey tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro); Sarà transennato con barriere jersey tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza;

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele; I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

VIA TRIESTE Intero tratto;

VIA ROMA Tratto compreso da piazza Giulio Cesare a via Bentivegna;

VIA CAVOUR Tratto compreso da via Ruggero Settimo a via Principe di Scordia;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso da via Cavour a via Rosolino Pilo;

VIA BENTIVEGNA Tratto compreso da via Villaermosa a via Roma;

VIA ROSOLINO PILO Intero tratto;

I SOTT’ELENCATI PROVVEDIMENTI SONO VALIDI DALLE ORE 14,00 DEL 16/11/2019 ALLE ORE 15,30 DEL 17/11/2019 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELL’ARTIGLIERE Nell’intera via: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL GRANATIERE Nell’intera via interessata da Z.R. per motivi di sicurezza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, in corrispondenza di via dell’Artigliere; I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

VIA BRIGATA VERONA Tratto compreso tra piazza V. Veneto e viale Campania: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a via Sicilia, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione; Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

VIA SICILIA: veicoli all’intersezione con via Brigata Verona dovranno svoltare a sinistra in direzione viale Campania;

VIA IMPERATORE FEDERICO I veicoli all’intersezione con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo;

VIALE DEL FANTE I veicoli provenienti da piazza Leoni in direzione stadio, dovranno svoltare a sinistra per via Antonino Cassarà;

VIA SAVERIO SCROFANI Nel tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia; Fermarsi e dare precedenza all’intersezione con via Libertà; Direzione obbligatoria dritto e/o sinistra;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra le vie Roma e Villaermosa: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra le vie Cavour e Rosolino Pilo: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA VITTORIO EMANUELE Tratto compreso da Via Roma a Piazza Villena: Chiusura al transito veicolare, eccetto ai veicoli dei residenti delle vie e delle traverse ricadenti nel tratto interessato;

PIAZZA VITTORIA Nel tratto compreso tra piazza del Parlamento e la via Vittorio Emanuele: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare nel tratto tra via Gen. Cadorna e piazza del Parlamento, eccetto i residenti;

CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a dx all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso da corso Re Ruggero a corso Calatafimi;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso da via Vittorio Emanuele e piazza Indipendenza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA TRIESTE Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CESARE BATTISTA Tratto compreso da via Dalmazio Birago a via Maqueda: Chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “ a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Birago;

VIA NARCISO COZZO Intero tratto: Chiusura al transito veicolare;

VIA FRANCESCO GUARDIONE Tratto compreso tra via Roma e via Villaermosa: Chiusura al transito veicolare;

VIA ROSOLINO PILO Intero tratto – nell’area pedonale: Si autorizza il transito in deroga ai provvedimenti in vigore (O.D.n°1040 del 17/06/2005 e O.D.n°1111 del 13/07/2006); Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA BENTIVEGNA Tratto compreso da via Roma e via Villaermosa: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, eccetto eccetto i mezzi della Polizia di Stato e ai veicoli autorizzati P.S. con apposito “pass” rilasciato dal Commissariato di P.S. Politeama, che potranno sostare sul lato sx nel senso di marcia; Tratto compreso tra il civ.n°44 ed il posto H “personalizzato” (esclusi) in direzione via Roma, sul lato sx nel senso di marcia, in senso obliquo: Parcheggio riservato ai mezzi della Polizia di Stato e ai veicoli autorizzati P.S. con apposito “pass” rilasciato dal Commissariato di P.S. Politeama, ore 00,00 alle ore 15,00 e comunque fino al termine della manifestazione;

VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste: Divieto di sosta con rimozione coatta;

VIALE DELLE PALME Tratto compreso da viale Margherita di Savoia a viale Principessa Maria: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PRINCIPESSA GIOVANNA Tratto compreso da viale delle Palme a viale Regina Elena: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA REGINA ELENA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

PIAZZA VALDESI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; I veicoli che transitano in direzione centro città, obbligo direzionale a dx all’intersezione con via Mater Dolorosa; LUNGOMARE C. COLOMBO I veicoli provenienti da piazza Vergine Maria in direzione Mondello, all’altezza della Telimar dovranno svoltare per via P. Rombulo;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Birago;

VIA MATER DOLOROSA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Da viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia;

PIAZZA PALLAVICINO Nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PAOLO GIACCONE Intero tratto: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “ a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina.

La polizia municipale riaprira’ il transito veicolare delle vie e piazze interessate alla manifestazione dopo il passaggio dell’ultimo concorrente e delle auto dell’organizzazione.