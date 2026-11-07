Il 10 novembre la presentazione ufficiale

La città si prepara a indossare ancora una volta le scarpette da running. È iniziato il conto alla rovescia per la XXXI Maratona di Palermo – UniCredit, uno degli appuntamenti sportivi più importanti e attesi del panorama siciliano, che domenica 15 novembre richiamerà nel capoluogo atleti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il 10 novembre la presentazione ufficiale

L’evento sarà presentato ufficialmente martedì 10 novembre alle ore 11, nella sala gialla della sede UniCredit di via Magliocco, nel cuore di Palermo. Sarà l’occasione per conoscere i dettagli della manifestazione, le novità dell’edizione 2026 e le iniziative collaterali che accompagneranno la grande festa dello sport.

Organizzata dall’Asd Media@, la Maratona di Palermo rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario nazionale della Fidal e in quello internazionale di World Athletics. Nel corso di oltre trent’anni di storia, la manifestazione è riuscita a costruirsi una reputazione di prestigio, diventando uno degli eventi sportivi più riconoscibili della Sicilia e un importante strumento di promozione turistica del territorio.

Gli interventi

Alla conferenza stampa interverranno il regional manager UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, il direttore tecnico della manifestazione Salvatore Gebbia e il responsabile marketing e comunicazione della Maratona Vincenzo Alaimo. La loro presenza testimonia l’importanza che l’evento riveste non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche economico, sociale e culturale.

La maratona, molto più di una gara podistica

La Maratona di Palermo è infatti molto più di una semplice gara podistica. Negli anni ha saputo trasformarsi in un volano per il turismo sportivo, capace di generare presenze alberghiere, promuovere le bellezze artistiche e monumentali della città e valorizzare il tessuto economico locale. Migliaia di partecipanti e accompagnatori scelgono ogni anno Palermo per vivere un’esperienza che unisce competizione, scoperta del territorio e condivisione.

L’edizione 2026 punta a confermare questa vocazione internazionale, riportando la grande corsa sulle strade del capoluogo siciliano e offrendo agli atleti un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Gli organizzatori promettono una manifestazione all’altezza della tradizione, con particolare attenzione agli aspetti logistici, alla sicurezza e all’accoglienza.

Palermo tra le capitali italiane dello sport

La presentazione del 10 novembre rappresenterà dunque il primo atto ufficiale di una settimana che culminerà con la grande festa della corsa. Un evento che continua a crescere e che, anno dopo anno, consolida il ruolo di Palermo tra le capitali italiane dello sport e delle grandi manifestazioni su strada. Una sfida lunga 42,195 chilometri che si conferma anche una straordinaria occasione di promozione per l’intera Sicilia.