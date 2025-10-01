Si è svolta ieri pomeriggio, nel Foyer del Teatro Massimo, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Palermo con il contributo di SISPI e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ha confermato il ruolo centrale della fotografia nel racconto identitario della città.

“Questo concorso è lo strumento di narrazione scelto dall’Amministrazione comunale per raccontare, attraverso lo sguardo attento di giornalisti e fotografi, i sentimenti che alimentano dal 1624 il Festino di Santa Rosalia – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – Un racconto iniziato lo scorso anno che continua a portare in città migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, con un incremento del 7,4% rispetto ai numeri del 2024, un dato in crescita frutto dell’azione promozionale portata avanti durante questa sindacatura”.

Il sindaco ha poi rivolto un sentito ringraziamento a tutti “i fotografi che, partecipando al concorso, ci permettono di esportare la bellezza di Palermo e della nostra tradizione in tutto il mondo. Con loro e grazie a loro proseguiremo questo percorso in Italia e all’estero anche nel corso dei prossimi mesi”.

I vincitori e la mostra fotografica

A ricevere i riconoscimenti sono stati:

Martino Grasso , per la categoria giornalisti;

, per la categoria giornalisti; Pina Meli , tra i fotografi professionisti;

, tra i fotografi professionisti; Angelo Andrea Lima , come giovane talento;

, come giovane talento; Riccardo Luigi Parrinello, vincitore del premio speciale SISPI “Rosalia digitale”.

Le loro opere – insieme a una selezione degli scatti presentati da altri partecipanti – compongono una mostra visitabile fino al 4 ottobre presso il Teatro Massimo. A partire dal 5 ottobre, l’esposizione sarà trasferita alla Galleria d’Arte Moderna (GAM), dove continuerà a raccontare il Festino anche ai visitatori e turisti.

Tra i fotografi in mostra anche Andrea Carraffa, Carmelo Fornaro, Salvatore Gravano, Tiziana Dipietro, Battista Fuschi, Giuseppina Inzinna, Eleonora Orlando, Giorgio Di Fede, Valeria Gargano, Alice La Sala, Maria Ferrara, Lorenzo Romeo e Massimiliano Serrago.

Il Festino diventa un tour culturale internazionale

Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella “l’iniziativa già lo scorso anno ha segnato l’inizio di un circuito nazionale ed internazionale di promozione del “Festino” che ha permesso all’Amministrazione comunale di raccontare Palermo e il suo inestimabile patrimonio culturale, storico e artistico giro per il mondo. Roma, Malta, Pechino e ad ottobre Chicago e Washington, a dicembre Londra e nel 2026 il tour continuerà con altre tappe europee e con una meta importante come Osaka in Giappone”.

A questo tour si unisce anche l’iniziativa “l’Acchianata delle Rosalie che a detta dell’Assessore è diventata “un momento di festa molto atteso e partecipato, quest’anno omaggiato da una iniziativa fotografica che si unisce al percorso narrativo di questa amministrazione”.

“La cultura è strumento privilegiato di racconto del territorio e grazie a questo genere di iniziative si riescono ad incentivare nuovi flussi turistici che fanno crescere la città e la sua economia”, ha concluso Cannella.

Nel corso dell’evento è stato anche consegnato il premio per il contest fotografico L’Acchianata delle Rosalie alla fotografa Marta Passalacqua, in collaborazione con Dissidenze Visual Lab e l’associazione culturale Kleis.

Una giuria d’eccellenza per un concorso che guarda lontano

A selezionare le opere in concorso è stata una giuria di alto profilo, presieduta da Gianfranco Marrone, professore ordinario di Semiotica della Cultura all’Università di Palermo. Ne hanno fatto parte anche:

Franco Nuccio , già direttore ANSA Palermo,

, già direttore ANSA Palermo, Ivan Scinardo , direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia;

, direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia; Maria Francesca Martinez , direttrice della GAM;

, direttrice della GAM; Ornella Tuzzolino, responsabile comunicazione dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il concorso si conferma un tassello fondamentale nella strategia culturale dell’amministrazione: un modo per raccontare Palermo attraverso l’obiettivo di chi la vive e la osserva, e per farla conoscere sempre più al mondo.