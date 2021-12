PROSEGUONO LE OPERE DI PULIZIA STRAORDINARIA

Continua l’ennesima emergenza rifiuti a Palermo. Si susseguono senza sosta le segnalazioni dei cittadini relativamente alla formazione e alla persistenza di alcuni ammassi di spazzatura sui marciapiedi del capoluogo siciliano.

Ultimo, in ordine cronologico, il caos evidenziato dai residenti di via Titone, sede di uno dei mercati rionali cittadini. Un luogo nel quale gli avventori erano costretti a muoversi al fianco o, addirittura, in mezzo alla spazzatura. Una situazione figlia del caos che sta vivendo l’impianto di Bellolampo. Struttura nella quale scaricano i compattatori del capoluogo siciliano, ma che si sta nuovamente saturando.

Rap sugli interventi in città: “Difficoltà dovute ai tempi di attesa per lo scarico”

A spiegare il quadro critico vissuto da diversi quartieri di Palermo è la Rap, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. La partecipata del Comune, guidata dall’amministratore unico Girolamo Caruso, fa il punto della situazione in città.

“Su alcuni itinerari della raccolta indifferenziata, da cassonetto stradale, nonostante l’azienda stia continuando con interventi straordinari, anche con l’ausilio di gruppi pala, per minimizzare i disagi, continuano a sussistere, in città, difficoltà nell’espletamento del servizio dovuto, di fatto, ai tempi di attesa per lo scarico dei compattatori presso la discarica di Bellolampo in considerazione delle note difficoltà della sesta vasca con i volumi in via di esaurimento”.

Le soluzioni all’emergenza rifiuti

In merito alle soluzioni, l’azienda attende risposte dalla Regione in merito ai progetti sulla terza vasca bis e sulla settima vasca. Opere sulle quali i tempi non si prospettano certamente brevi. “Per risolvere tali problemi si attende l’imminente convocazione, da parte dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dell’ultima conferenza di servizio decisoria sulla vasca terza bis che ci darà la possibilità di avviare i lavori di predisposizione della vasca funzionale all’abbancamento dei rifiuti di Palermo, sino alla consegna dei lavori della settima vasca”.

Pale meccaniche impegnate in III e IV Circoscrizione

Nell’immediato, quindi, non rimane che l’opera di pulizia straordinaria. “Nel contempo, RAP sta dando il massimo dell’impegno per fronteggiare l’attuale criticità ed assicurare, attraverso il lavoro reso delle maestranze, anche fuori dell’orario ordinario, il massimo possibile di igiene cittadina. Per quanto riguarda gli interventi con gruppo Pala stanotte previsti a Falsomiele, Zona Calatafimi e altezza Bretella Laterale Regione Siciliana“.