Palermo perchè tutto questo scetticismo? Ritieniti fortunato, in Inghilterra precisamente in Premier League (la massima serie del paese della regina) solo 5 club su 20 hanno una proprietà britannica. Eppure nonostante abbiano il miglior campionato del mondo a un passo da casa, la Global Sports ha deciso di puntare forte sui rosanero.

PERINETTI SULLA CESSIONE DEL PALERMO

Le stesse parole dell’amministratore delegato Clive Richardson confermano: “Noi cercavamo da sei mesi delle opportunità nel calcio, siamo stati noi a cercare il Palermo”. Eppure il Newcastle da mesi cerca investitori, come mai allontanarsi così tanto?

Ma come mai così pochi inglesi gestiscono le squadre della Premier? Il fenomeno potrebbe essere facilmente spiegabile: la FA che gestisce gli affari della lega ha sempre mirato a una politica “comunista”, dove i diritti televisivi vengono spartiti equamente e non quasi esclusivamente sui meriti sportivi presenti e passati.

Questo ha fatto si che anche “piccole” società rispetto ai colossi Liverpool, United o Arsenal potessero competere economicamente, guadagnando cifre monstre e potendosi permettere ingaggi che in Italia solo la Juve e altre poche elette sarebbero in grado di pareggiare.

L’ADDIO DI ZAMPARINI A PALERMO

Per fare un esempio, il Southampton ha potuto spendere oltre 60 milioni in estate per il solo acquisto dei cartellini di giocatori. I saints occupano il terz’ultimo posto, facendo un paragone con la Serie A è la cifra che il Bologna il quale ha momentaneamente il medesimo piazzamento in Italia, spenderebbe in tre campagne trasferimenti.

Tutto ciò ha attirato l’attenzione dei maggiori imprenditori a livello mondiale: cinesi, arabi, indiani e thailandesi. Ma anche gli statunitensi. Questi magnati hanno probabilmente tolto un po’ di spazio agli inglesi e si spiegherebbe così il motivo della loro scarsa presenza nel campionato nazionale.

Effettivamente però c’è da fare anche un’altra considerazione: il Milan è stato preso dai cinesi e ora è in mano a un fondo americano; la Roma è in mano a James Pallotta anche lui a stelle e strisce; l’Inter in mano a Suning cinese. Perfino il Parma per un periodo ha parlato il mandarino.

ARCOLEO SULLA CESSIONE DEL PALERMO

Con tutte le occasioni che ci sono state in Italia negli ultimi anni, perchè proprio il Palermo? Forse alla Global Sports apprezzano più il mare e le panelle che le spiagge emiliane e le piadine ma qualcosa proprio non torna.

LEGGI ANCHE:

GLI INGLESI SI PRESENTANO MA RESTANO DEI DUBBI