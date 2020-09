le segnalazioni dei nostri lettori

Odori nauseabondi che costringono a cambiare strada. Cassonetti dei rifiuti stracolmi, che da giorni ‘attendono’ di essere svuotati.

Palermo è invasa dalla spazzatura ed è piena emergenza.

Le foto che vi mostriamo sono state scattate dai nostri lettori.

Ci scrive un lettore: “Io ho segnalato cosa c’è dove abito io. Se venite anche in via Mulè, viale Mediatrice, piazza Barbarino, via Platania, via Palmerino e le altre vie limitrofe, la situazione dopo quasi un mese circa è quella fotografata. Aria irrespirabile, rischio malattie. Situazione insopportabile, a piazza Barbarino ci sono un bar caffetteria risto pizza, una panineria, una scuola, i negozi. Tutte attività molto frequentate. I bambini che giocano in piazza, le famiglie che circolano a piedi sempre, costrette a subire tutto questo”.

Una condizione di inaccettabile degrado che riguarda diversi quartieri. Accade anche nella borgata marinara di Mondello, come vi abbiamo raccontato ieri e nelle zone di villeggiatura come Valdesi, viale Italia, via Marinai Alliata, fino alle zone di Partanna, a quelle limitrofe a ‘Mondello paese’ senza dimenticare le strade che portano a Pallavicino.

Rifiuti in strada che impediscono perfino di muoversi se non scavalcando l’immondizia.

Quella di Mondello è una delle aree maggiormente colpite dall’emergenza rifiuti di questi ultimi giorni che non ha risparmiato altre zone della città.

Incendi di rifiuti e proteste per strada si sono registrati negli ultimi tre giorni. L’emergenza rifiuti a Palermo provocata dal focolaio Covid19 esploso alla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, sta creando notevoli disagi ai residenti.

In alcuni quartieri i rifiuti sono stati dati alle fiamme ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I roghi di cumuli di rifiuti segnalati in via Zumbo, viale Lazio, piazza Tenente Anelli, via Villagrazia, via Capinera, via Fausto Coppi, via Piave, viale Regione Siciliana ad angolo con via del Cigno e via dell’Usignolo.

Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la carreggiata.

E nella stessa zona non sono mancati gli incendi. Una rivolta contro i rallentamenti nella raccolta che riguardano soprattutto le periferie.