Sport, spettacolo con tanti campioni ai SeeSicily Gazzetta Sports Day

Il conto alla rovescia per la Palermo Sport Tourism Arena entra nella fase conclusiva. Mancano, infatti 10 giorni all’apertura della festa di spot e spettacolo organizzata da Rcs Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana e con il patrocinio del Comune di Palermo. La kermesse è in programma dal 20 al 23 ottobre prossimi al Foro Italico. Grandi ospiti ma anche la possibilità di praticare, e conoscere, 18 sport mentre per giovedì 20, al Tempio di Segesta sono in programma i Gazzetta Sports Awards SeeSicily.

Seesicily Gazzetta Sports Days, Nibali, De Giorgi e Chechi tra gli ospiti

All’interno della manifestazione, oltre alla possibilità di poter praticare diciotto discipline sportive, si terranno i SeeSicily Gazzetta Sports Days – organizzati da La Gazzetta dello Sport – molti talk show che vedranno protagonisti grandi campioni dello sport come Vincenzo Nibali (vincitore di due Giri d’Italia, un Tour de France, una Vuelta a España, una Milano-Sanremo, due Il Lombardia e un Giro di Sicilia), Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico della Nazionale di volley campione del mondo), Giacomo Agostini (vincitore di 15 campionati del mondo di motociclismo), Yuri Chechi (oro olimpico negli anelli ad Atlanta 1996) e tanti altri.

Le scuole, la Palermo in rosa e i talk show nell’Arena

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di promuovere il territorio, le sue ricchezze e l’offerta outdoor e sportiva della Sicilia, ha tra i punti focali il coinvolgimento attivo delle scuole ed il tessuto sociale e sportivo del territorio portando valore aggiunto ai percorsi formativi e allo stesso tempo renda parte attiva del processo di sviluppo cittadino gli adulti di domani.

A tal proposito sono state invitate tutte le scuole elementari (per le classi quarte e quinte) e medie di Palermo e per alcune di loro sono stati organizzati dei bus speciali per permettere ai ragazzi di svolgere queste attività.

Saranno presenti circa 800 bambini che potranno praticare tutti gli sport previsti per un totale di 32 classi al giorno.

Palermo in rosa

Nella Palermo Sport Tourism Arena si svolgerà anche la Palermo in Rosa, una corsa di 5 km a passo libero, non competitiva, caratterizzata da uno sfondo sociale legato alle donne. La Palermo in Rosa rappresenta un momento altamente aggregativo, inclusivo, ecosostenibile, ma soprattutto esprime un concetto legato al valore sociale nonché di riqualificazione del territorio.

Talk show dedicati a turismo, sostenibilità e valore sociale

All’interno della Palermo Sport Tourism Arena verranno organizzati alcuni talk legati allo Sport, al Turismo, alla sostenibilità e al valore sociale della pratica sportiva.

Gli sport della Palermo Sport Tourism Arena

Sono diciotto le discipline confermate, organizzate in collaborazione con Sport e Salute attraverso le Federazioni ed Associazioni Sportive del territorio. All’interno della Palermo Sport Tourism Arena si terranno attività di skateboard, pattinaggio corsa, pickleball, rugby, football americano, beach volley, handball, basket 3vs3, atletica sprint, salto in lungo, salto in alto, scherma, arrampicata, calcio, yoga, vela, canoa e canottaggio.