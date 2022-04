Ciclismo, attacco decisivo ad 1,3 km dal traguardo

Profeta in patria: Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia 2022. Tra le sue strade, davanti ai propri tifosi, il ragusano 34enne trionfa sull’Etna, a Piano Provenzana, nell’ultima tappa della corsa ciclistica organizzata da Rcs Sport e Regione Siciliana col tempo di 4 ore 1 minuto e 47 secondi.

Attacco decisivo di Caruso ad 1.3 km dall’arrivo

Il corridore siciliano che ha vestito per l’occasione la maglia della Nazionale, ha saputo soffrire contenendo i vari tentativi di fuga e sferrando l’attacco decisivo ad 1.3 km dall’arrivo dando un leggero strappo ai compagni di ventura, ovvero all’amico rivale Vincenzo Nibali ed a Jefferson Cepeda. La gara si è decisa negli ultimi due chilometri con le pendenze più dure.

Sul traguardo, della quarta tappa che ha portato il gruppone della corsa giallorossa da Regalna e Piano Provenzana a quota 1.793 metri, Caruso ha preceduto Louis Meintjes di 5 secondi, Jefferson Cepeda di 10 secondi. Più attardato Vincenzo Nibali, quarto a 17 secondi dal vincitore di tappa.

Secondo successo di tappa al Giro di Sicilia 2022

Per Caruso è il secondo successo di tappa al Giro di Sicilia 2022 dopo quello ottenuto mercoledì a Caltanissetta. Per lui è la prima volta in una corsa a tappe da professionista. L’ultima volta era infatti U23, era il 2009 e vinse il Giro delle Pesche Nettarine.

I top ten della quarta frazione

Questo l’ordine d’arrivo della quarta ed ultima tappa, la Regalna-Etna di 140 km.

1. Damiano Caruso (Nazionale Italiana) 4h01’47”

2. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) +05″

3. Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) +10″

4. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) +17″

5. Diego Rosa (Eolo-Kometa) +50″

6. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) +57″

7. Nicola Conci (Nazionale Italiana) +2’06”

8. Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) +2’18”

9. Antonio Nibali (Astana Qazaqstan) +2’20”

10. Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) +2’22”.

I primi 5 della classifica generale al Giro di Sicilia 2022, Nibali fuori dal podio

Finisce fuori dal podio della classifica generale Vincenzo Nibali. Il colombiano Jefferson Cepde ad il sudafricano Luis Meintjes seguono il vincitore Damiano Caruso. Lo Squalo dello Stretto è rimasto a galla fino all’ultimo chilometro, quando non è più riuscito a rispondere agli allunghi dell’amico e rivale Caruso. L’unico a vincere due edizioni consecutive del Giro di Sicilia rimane Carlo Galetti addirittura nel 1907 e 1908.

1 Damiano Caruso (Nazionale italiana) 17h03’09”

2 Jefferson Cepeda (Colombia, Drone Hopper – Androni Giocattoli) a 29″

3 Louis Meintjes (Sudafrica, Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux) a 29″

4 Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a 31″

5 Kenni Ellisonde (Trek-Segafredo) a 1’17”.

Caruso prende anche la maglia ciclamino, Gandin la verde, Cepeda miglior giovane

Caruso prende anche la maglia ciclamino come leader della corsa a punti. Stefano Gandin (team Corratec) si aggiudica la maglia verde pistacchio del Gran Premio della Montagna mentre Jefferson Cepeda vince la maglia bianca essendo primo della classifica giovani.

Cambio di testimone, Caruso succede a Nibali

Il Giro di Sicilia 2022 rimane affare dei corridori isolani: nell’albo d’oro della kermesse, Caruso succede a Nibali, quarto oggi, vincitore dello scorso anno.