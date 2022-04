Caruso, Nibali e Pozzovivo all’inseguimento di Mihaljevic

Le salite, senza respiro, poi sua maestà l’Etna. Il Giro di Sicilia 2022 celebra oggi la sua quarta ed ultima tappa che porterà i corridori della corsa di Rcs Sport e Regione da Ragalna a Piano Provenzana. Il serpentone attraverserà 140 km per la frazione più corta dal punto di vista numerico ma sicuramente più intenso sotto il profilo tecnico portando i protagonisti sull’ultimo traguardo posto a quota 1.793 metri.

Come già nel 2021 ed ancor prima nell’edizione del 2019 che sancì il ritorno nel panorama ciclistico della corsa a tappe siciliana, si deciderà tutto sull’Etna. L’ultima frazione lo scorso anno sancì il successo di Vincenzo Nibali. Oggi potrebbe il Giro potrebbe incoronare un nuovo re.

Gli atleti di casa, Pozzovivo e la sorpresa Mihaljevic

I pretendenti al Giro di Sicilia 2022 sono diversi e la Regalna-Etna può letteralmente sconquassare la classifica generale che poche ore fa ha avuto uno scossone importante.

Ieri, infatti, Fran Mihaljevic, giovanissimo croato (19 anni ed 8 mesi) della Cycling Team Friuli Asd, è balzato alle cronache sportive per la sua vittoria sul traguardo di Piazza Armerina dopo una tappa condotta sempre in attacco e condotta in solitaria negli ultimi 12 km. Un successo che gli ha permesso di balzare al comando – a sorpresa – della classifica generale. Mihaljevic vanta 18 secondi di vantaggio sui beniamini di casa Damiano Caruso, ex maglia giallorossa, e 22 secondi su Vincenzo Nibali, vittorioso lo scorso anno.

Anche il palermitano Filippo Fiorelli della Bardiani Csf Faizanè a 23″ dalla prima posizione, può dire la sua ma le salite dell’Etna non sembrano favorirlo.

Chi potrebbe essere più a proprio agio potrebbe essere Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux) quinto nella generale a 24 secondi da Miholjevic. I giochi, dunque, sono ancora aperti.

Occhio però anche al francese della Trek-Segafredo Kenny Elissonde, sesto a 28 secondi. Poi 3 secondi più indietro c’è il gruppo formato da Alessandro Fedeli e Nicola Conci (Nazionale italiana) e dai colombiani Jefferson Cepeda ed Edgar Andreas Pinzon Villalba tesserati rispettivamente nella Drone Hopper-Androni Giocattoli e Colombia Tierra de Atletas Gw Shimano nonché da Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team).

Può, però, succedere di tutto e non sono escluse ulteriori sorprese data la difficoltà della tappa, piuttosto selettiva. La riprova è quanto successo nella frazione di ieri dove il vincitore tra i più impronosticabili ha beffato tutti ed oggi è l’uomo da battere.

Le altre maglie, Fiorelli è leader della Ciclamino

Oltre alla maglia giallorossa, ci sono in ballo altre tre maglie di rilievo.

Filippo Fiorelli al momento è leader della classifica a punti e veste la maglia ciclamino. Il leader del Gran Premio della Montagna è Stefano Gandin della Team Corratec. Lo stesso Miholjevic indossa anche la maglia bianca di leader della classifica dei giovani riservata agli atleti nati dopo l’1 gennaio 1997.

Giro di Sicilia 2022, il percorso della quarta tappa

Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille.

Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (traguardo volante di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il Gran Premio della Montagna breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo.

La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 50 metri su asfalto, largo 6.5 metri, chiuderà il Giro di Sicilia 2022.