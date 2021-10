Attacco decisivo a 22 chilometri dall’arrivo

Nell’ultima tappa che ha portato la carovana a Mascali, Nibali sferra l’attacco vincente

Fuga a 22 chilometri dalla fine e vittoria per distacco, detronizzato Alejandro Valverde

Prima vittoria da professionista in Sicilia per lo Squalo dello Stretto

Nella sua carriera ha vinto due Giri d’Italia, un Tour de France ed una Vuelta di Spagna. Oggi, però, è arrivata una vittoria importante dal punto di vista affettivo perché arrivata sulle sue strade, quelle che conosce meglio perché è da li che ha cominciato la sua luminosa carriera.

Il messinese Vincenzo Nibali, uno dei favoriti della vigilia, vince il Giro di Sicilia aggiudicandosi la quarta ed ultima tappa, la Sant’Agata di Militello-Mascali di 180 chilometri per distacco grazie ad un attacco decisivo sferrato in una salita negli ultimi 22 chilometri.

Lo Squalo dello Stretto torna a mordere

Uno scatto bruciante che non ha lasciato scampo ad Alejandro Valverde, leader della classifica generale fino a quel momento, che ha permesso al siciliano della Trek-Segafredo di vincere in solitaria la tappa con 49″ secondi di distacco sui più immediati inseguitori e di sopravanzare l’iberico anche nella graduatoria che assegna il Giro di Sicilia.

Nibali ha chiuso la tappa sul traguardo di Mascali, all’ombra dell’Etna, in 4h24’29” battendo per distacco Simone Ravanelli giunto con 49″ ed aggiudicandosi anche i 10″ di abbuono. Terzo Alessandro Covi. “Solo” sesto Alejandro Valverde che deve cedere la maglia giallorossa al beniamino di casa.

La gioia della prima volta in Sicilia, “Un’emozione che non so descrivere”

Visibilmente emozionato Vincenzo Nibali che non vinceva dal 27 luglio 2019, in quell’occasione portò a casa la penultima tappa del Tour de France.

Tra l’altro lo Squalo dello Stretto non aveva mai vinto da professionista nella sua Sicilia prima di oggi: “E’ un’emozione incredibile vincere in casa, indescrivibile. Dentro di me sta esplodendo una emozione che non so descrivere”, ha detto subito dopo il traguardo.

Il campione siciliano ha concluso le quattro tappe del Giro di Sicilia in 18h9’50” con 46″ di vantaggio sul campione del mondo 2018 Alejandro Valverde, vincitore ieri a Caronia. Terzo, Alessandro Covi, staccato dalla vetta di 43″.

La maglia ciclamino è andata a Juan Sebastian Molano, vincitore delle prime due tappe, maglia verde-pistacchio a Cristian Scaroni e maglia bianca di miglior giovane ad Alessandro Covi.