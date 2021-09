Quattro tappe e 20 squadre con campioni e giovani emergenti

Al via la Avola-Licata di 179 chilometri, prima delle 4 tappe della kermesse

Venti formazioni partecipanti e non mancano i grossi nomi del pedale

Vincenzo Nibali, Chris Froome, Alejandro Valverde, Romain Bardet e Joe Dombrowksi in gara

Dubbio sulla presenza del neo campione del mondo Under 23 Filippo Baroncini

Il grande ciclismo sbarca nell’isola. Domani, 28 settembre, scatta il Giro di Sicilia Eolo che porta nell’isola 20 squadre ed alcuni nomi importanti del pedale. La prima tappa, la Avola-Licata di 179 chilometri darà il via alla kermesse che si svilupperà in quattro frazioni per concludersi venerdì a Mascali.

Il Giro di Sicilia inaugura di fatto la stagione autunnale del calendario italiano e si correrà a due giorni dai campionati del mondo che si sono svolti in Belgio vinti, per la cronaca dal francese Julian Alaphilippe al suo secondo trionfo di fila.

Da Nibali a Froome, a Valverde

Non mancano i nomi di prestigio tra le venti squadre ai nastri di partenza. In un concentrato di campioni della vecchia guardia e promesse.

A guidare la vecchia guardia del ciclismo ci sarà Vincenzo Nibali, che corre in casa. Già vincitore di due edizioni del Giro d’Italia, un Tour de France e di una Vuelta, lo Squalo di Messina ha appena ufficializzato il ritorno all’Astana, il team con il quale ha centrato i maggiori successi della sua luminosa carriera.

Sulle strade della Sicilia ci sarà anche il britannico Chris Froome, che ha conquistato quattro Tour, due Vuelta e un Giro; lo spagnolo Alejandro Valverde, campione del mondo su strada 2018.

Aon loro anche il francese Romain Bardet e lo statunitense Joe Dombrowski.

Le nuove generazioni pronte alla sfida

A sfidarli saranno le nuove generazioni, rappresentate da Lorenzo Fortunato, Simone Velasco e dal danese Mattias Skjelmose Jensen.

Annunciata dagli organizzatori – Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana – anche la presenza del vicecampione europeo e neo campione mondiale under 23 (iride conquistata nelle Fiandre la settimana scorsa) Filippo Baroncini che però è dato fra i partenti anche della Ruota d’Oro in Toscana, occasione in cui dovrebbe sfoggiare per la prima volta la nuova maglia iridata.

Le tappe

Dopo la tappa inaugurale di domani, mercoledì sarà la volta della Selinunte-Mondello da 173 chilometri, quindi la Termini Imerese-Caronia da 180 chilometri per chiudere con la Sant’Agata di Militello-Mascali di 180 chilometri. Compessivamente 4 frazioni per un totale di 712 chilometri

I team al via

Queste le squadre ai nastri di partenza del Giro di Sicilia Eolo, 28 settembre – 1 ottobre (20 formazioni di 7 corridori ciascuna: 5 Uci WorldTeams, 8 Uci ProTeams e 7 Uci Continental Teams )

Israel Start – Up Nation

Movistar Team

Team Dsm

Trek – Segafredo

Uae Team Emirates

Androni Giocattoli – Sidermec

Bardiani Csf Faizanè’

Caja Rural– Seguros Rga

Eolo-Kometa Cycling Team

Euskaltel – Euskadi

Gazprom-Rusvelo

Rally Cycling

Vini Zabù

Amore e Vita

D’Amico Um Tools

Giotti Victoria Savini Due

Mg.K Vis Vpm

Team Colpack Ballan

Work Service – Marchiol – Dynatek

Zalf Euromobil Fior.