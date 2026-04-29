Appuntamento con l'evento podistico domenica 24 maggio

Palermo si prepara a vivere una domenica di modifiche alla circolazione per la Strapapà 2026. Il Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza, che introduce limitazioni al traffico veicolare e pedonale in diverse zone della città per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza n. 695 del 28 aprile 2026, riguarda in particolare viale del Fante, il Parco della Favorita e le strade limitrofe.

L’evento, inizialmente previsto a marzo, è stato rinviato “per cattive condizioni atmosferiche” e riprogrammato per il giorno 24 maggio.

Il percorso della gara

Il tracciato si sviluppa su circa 3 chilometri. Si partirà da viale del Fante e poi il percorso proseguirà lungo viale Diana (corsia sinistra), viale Ercole, via Case Rocca, fino all’arrivo al Giardino Vincenzo Florio.

Le planimetrie presenti nell’ordinanza mostrano un circuito, che attraversa l’area dello stadio e la Favorita, con un percorso ad anello ben delimitato.

L’ordinanza: divieti e strade chiuse

L’ordinanza stabilisce divieti e chiusure fino a cessata esigenza nelle principali arterie coinvolte. In particolare, prevede il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati (dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessata esigenza) nelle seguenti vie:

Largo Pietro Mennea e Piazzale La Loggia;

Viale del Fante (tratto tra piazza Salerno e piazza Leoni);

Viale del Fante lato villa fino alla porta carraia dello Stadio delle Palme;

Via Case Rocca (intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante);

Viale Diana (stradella di collegamento con viale Ercole, altezza piazzale dei Matrimoni);

Viale Ercole (intero tratto);

Area interna del Parco della Favorita tra fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi;

Piazzale dei Matrimoni;

Viale Margherita di Savoia (tra via Mater Dolorosa e cancello Giusino).

Prevista anche la chiusura al traffico (dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessata esigenza) nelle seguenti vie:

Largo Pietro Mennea e Piazzale La Loggia;

Viale del Fante (tra piazza Salerno e piazza Leoni);

Viale Diana corsia sinistra (tra viale della Favorita e piazza Leoni);

Via Case Rocca (intero tratto);

Viale Diana (collegamento con viale Ercole);

Viale Ercole (intero tratto);

Area interna del Parco della Favorita (tratto tra la fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi);

Piazzale dei Matrimoni (intero tratto);

Viale Margherita di Savoia (tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, che diventano strade senza uscita allo sbocco su Viale Margherita di Savoia.

L’ordinanza impone regole rigide per garantire la sicurezza. L’organizzazione dovrà presidiare tutte le intersezioni con personale riconoscibile e dotato di dispositivi ad alta visibilità.

Durante l’evento scatterà anche il divieto di transito per biciclette e velocipedi lungo tutto il percorso. La segnaletica e il transennamento saranno curati dalla Polizia Municipale, mentre l’organizzazione dovrà integrare la vigilanza.

Trasporti e comunicazioni ai cittadini

Le limitazioni alla circolazione potranno incidere anche sul trasporto pubblico. L’AMAT provvederà a eventuali modifiche dei percorsi delle linee, che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.

Gli organizzatori informeranno preventivamente (almeno 48 ore prima dell’evento) i cittadini con apposita segnaletica e manifesti.

Restano esclusi dai divieti i mezzi di emergenza, forze dell’ordine e soccorso. Gli organizzatori dovranno rispondere di eventuali danni a strade o patrimonio pubblico.