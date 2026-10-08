Si rinnova a Palermo l’appuntamento promosso dall’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano – ODV”, che il 23 e 24 ottobre riunirà al Casale San Lorenzo medici, professionisti sanitari, studenti e giovani ricercatori per il IV Congresso Nazionale dell’Associazione e le X Giornate Siciliane di Medicina.

“Benessere ed Estetica per la salute: scienza, prevenzione e innovazione” è il tema scelto per questa edizione, organizzata dalla LAMB – Libera Accademia di Medicina Biologica. Due giornate dedicate all’aggiornamento e al confronto tra relatori siciliani e nazionali, attraverso una lettura multidisciplinare della salute che integra ricerca, prevenzione, corretti stili di vita e attenzione alla persona.





Il programma affronterà alcuni dei temi più attuali del dibattito medico e sanitario, a partire dalla diagnosi e dal trattamento del lipedema e dal ruolo delle incretine, approfondendone gli effetti non soltanto nel trattamento dell’obesità. Spazio anche all’importanza dell’attività fisica, della postura e dell’alimentazione nella prevenzione delle patologie e nel miglioramento dello stato di salute.

Le sessioni scientifiche saranno inoltre dedicate a epigenetica, anatomia, endocrinologia, medicina estetica e rigenerativa, dermatologia, nutrizione e a ulteriori ambiti di interesse clinico. Tra i professionisti coinvolti figurano la dottoressa Eliana Lanza, presidente delle X Giornate Siciliane di Medicina, il dottor Pier Antonio Bacci, il professor Franz W. Baruffaldi Preis, il professor Francesco Cappello, la dottoressa Laura Piombino, la professoressa Francesca Rappa, il professor Andrea Sbarbati e la professoressa Sonya Vasto, insieme a numerosi altri specialisti.





Tra i momenti di maggiore rilievo è previsto un collegamento con Franz W. Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Niguarda di Milano, impegnato con la sua équipe nel complesso percorso di cura dei giovani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.

Particolare attenzione sarà riservata agli studenti e ai giovani professionisti, considerati una risorsa essenziale per il futuro della sanità e della ricerca. Per la prima volta saranno assegnati due riconoscimenti: il Premio “Associazione Lilli Lorusso – Mano nella Mano”, rivolto agli studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, e il Premio “Giornate Siciliane di Medicina”, riservato ai laureati under 40 nelle medesime discipline.

“L’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano” è nata per mantenere vivo il ricordo di mia moglie Lilli e proseguire nel segno dei valori in cui ha sempre creduto – dichiara il presidente, il dottor Giovanni Alberti –. Il 23 e 24 ottobre ci ritroveremo a Palermo per un confronto scientifico e multidisciplinare, coniugando ricerca e dimensione umana della cura. In questa edizione abbiamo voluto trasformare il nostro impegno in opportunità concrete per dare spazio alle nuove generazioni e ai loro progetti”.

Il programma completo, le modalità di iscrizione e il regolamento dei premi sono disponibili sul sito www.gsme.it

Luogo: Casale San Lorenzo, Piazza Stazione San Lorenzo, 17, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 12:30

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