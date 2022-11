Il Covid si riprende la scena con un ruolo da protagonista e calano i sipari su alcuni spettacoli e concerti a Palermo.

Il virus è tornato a circolare nel capoluogo siciliano: molti attori e musicisti sono risultati positivi all’infezione, complici i contagi che sono tornati a salire sebbene la circolazione del virus non si sia concretizzata in una impennata dei ricoveri ospedalieri.

Molti spettacoli annullati per il Covid

Da tempo la cronaca non narrava di spettacoli annullati per il Covid. La Caro Carosone Orchestra si sarebbe dovuta esibire sul palco di Villa Filippina, nel cuore di Palermo. L’evento era previsto sabato ma il concerto dedicato dalla formazione di sette musicisti al maestro che ha rinnovato la musica napoletana è stato rinviato a dicembre. Non si sa, tuttavia, in quale data.

Altra defezione alla Fabbrica 102, in pieno centro, dove abitualmente, nel weekend, vengono ospitati i concerti dal vivo di alcune band. Sarebbe toccato al Rakija Bomba Trio, una band nata quasi per caso in spiaggia tra brezza marina, vapori etilici, polveri di tufo e “sangue” siciliano. Esibizione annullata perché il virus ha colpito uno dei componenti della band.

Al Biondo slitta a maggio il debutto di Così è (se vi pare)

Domani, venerdì 18 novembre, al Biondo avrebbe dovuto debuttare Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello diretto da Luca De Fusco.

Una coproduzione dello Teatro Stabile di via Roma con il Teatro Stabile di Catania, il Teatro Sannazaro di Napoli e La Pirandelliana. Erano previsti dieci giorni di spettacoli, fino al prossimo 27 novembre. Oggi però la notizia che il debutto viene rinviato a maggio 2023, dal 12 al 21 per indisponibilità di uno dei protagonisti. Non è stato, però, ufficialmente confermato se si tratti di Covid.

Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi casi in tutta la Sicilia anche se sembra con effetti lievi dato che, fortunatamente, il dato sui ricoveri fa segnare numeri in flessione.