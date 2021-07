Mancano i servizi essenziali per il famoso salto di qualità

Palermo Capitale Italiana della Cultura, che punta sul turismo per cercare di uscire dalla crisi. Ma anche la città dove è più difficile per i turisti avere informazioni o acquistare i biglietti degli autobus.

È estate e i turisti decidono di visitare il capoluogo siciliano vista la varietà e la bellezza dei paesaggi che ci circondano. Quindi cercano di acquistare un biglietto che li porti dritti a Mondello per trascorrere una giornata in totale relax.

Ma ci sono degli imprevisti che possono ostacolare il loro percorso verso la tanto agognata spiaggia. Come non essere compresi dai bigliettai dell’Amat che non parlano altre lingue se non l’italiano.

La scena che ci si presenta davanti è surreale. Proprio come nel film di Totò, il nostro eroe bigliettaio, cerca di instaurare un improbabile e spassoso dialogo con le due giovani turiste. L’impiegato non si aiuta con un traduttore, un dizionario o qualsiasi altro strumento che possa facilitare la comunicazione.

Bensì alza il tono della voce come fossero sordi.

Si pensa che questo muro apparentemente invalicabile della diversità della lingua si possa scalare col timbro di voce più importante, come se ci si trovasse di fronte ad una persona affetta da qualche disturbo dell’udito.

Il problema si pone nel momento in cui tutto questo si accompagna ad una gestualità ampia e teatrale che vuole fare da ponte tra “what bus do we have to take to go to Mondello?” e “è lì che dovete prendere l’autobus”.

Ma non mancano altri metodi di mediazione. Come scandire le parole e i numeri dei mezzi di trasporto; oppure indicare le fermate. A tutto ciò si aggiungono le preghiere sottovoce dei venditori per sperare che i turisti non facciano ulteriori domande.

A soccorrere il bigliettaio arriva per sua fortuna qualcuno che si trova in fila per acquistare i biglietti e parla inglese e così finalmente le due turiste possono comprare il biglietto per Mondello.

Ed è qui che è essenziale la riflessione.

Come si fa a garantire al turismo un sano futuro se banalmente non si riesce a comunicare? Le proposte potrebbero essere molteplici: dalla formazione costante per chi lavora col pubblico, ad un corso base di inglese veloce, pratico ed efficace.

E se questo non fosse fattibile per mancanza di tempo o per difficoltà che sopraggiungono, ci si potrebbe aiutare visivamente con dei tabelloni che indirizzino autonomamente tutte quelle persone che vogliono conoscere Palermo e dintorni, ma che per un motivo o per un altro, riscontrano dei seri, solo apparentemente buffi, problemi comunicativi.