Primo passo verso la bigliettazione digitale

Primo passo per la bigliettazione digitalizzata

Da venerdì solo biglietti a banda magnetica o elettronici attraverso l’app

Presto si digitalizzeranno anche gli abbonamenti

Primo passo verso il sistema di bigliettazione digitalizzata per l’Amat. Da questo venerdì, ossia dal 30 aprile, solo biglietti a banda magnetica o elettronici attraverso l’app PalerMobilita per viaggiare su tutti i mezzi dell’azienda trasporto pubblico.

Ne dà notizia Michele Cimino, presidente della società partecipata sottolineando che questo permetterà un facile ed accessibile utilizzo di tutti i servizi di mobilità che l’azienda offre ai cittadini, in aggiunta al trasporto pubblico locale.

“Con questo primo step – continua il presidente Cimino – oltre ad attivare sull’intera flotta di bus e tram i biglietti magnetici, sono stati attivati anche i biglietti elettronici, che attualmente sono disponibili sull’app PalerMobilità e nei prossimi mesi saranno disponibili anche sulle altre app che al momento consentono l’acquisto dei titoli della sola sosta tariffata”.

Si guarda alla digitalizzazione degli abbonamenti online

Per Amat, il prossimo step che si intende perseguire sarà la digitalizzazione degli abbonamenti che potranno essere richiesti e, o, rinnovati on-line. Da qui la digitalizzazione e l’integrazione tra i prodotti del Tpl e della mobilità sostenibile (car & bike sharing) per l’integrazione di tutti i servizi di mobilità in ambito cittadino, compresi sosta tariffata e Ztl, tutti fruibili attraverso semplici App scaricabili su smartphone.

“Malgrado il difficile momento dovuto alla pandemia – aggiunge – è sempre costante l’impegno del management e di tutte le strutture aziendali finalizzato a realizzare una mobilità urbana sempre più al passo con l’innovazione, più efficiente e più vicina ai cittadini”.