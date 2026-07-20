La Segreteria Regionale Sicilia dell’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) Esercito, ha organizzato l’evento dal titolo: “Militari e qualifica di pubblico ufficiale”, che si terrà il giorno 24 luglio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la sala Pia La Torre del Palazzo dei Normanni.

Lo scopo del convegno è di rilevare se l’estensione della qualifica di Pubblico Ufficiale (P.U.) per i militari delle Forze Armate anche al di fuori dell’orario di servizio risponde a esigenze di tutela legale, sicurezza pubblica ed equità giuridica.





La Legge del 24 luglio 2008, n. 125, art 7bis, istitutiva della missione strade sicure, stabilisce, al comma 3, che: “nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1 il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale”.





I militari in servizio per la missione “Strade Sicure”, a cui spettano i compiti previsti dall’art. 7 bis della Legge del 24 luglio 2008, n. 125, ricadano nella previsione dell’art. 357 c.p. per cui: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Considerato che l’art. 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare), rubricato “Contegno del militare”, impone l’obbligo di intervento e assistenza anche quando il militare sia libero dal servizio, ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale per il personale militare che opera fuori dalle infrastrutture militari, analogamente a quanto già previsto per altre figure richiamate nel medesimo Codice e dunque in principio equitativo di merito e diritto, sarebbe la strada migliore per garantire una maggiore tutela al personale.

L’evento potrà essere seguito in diretta, su youtube, al link https://www.youtube.com/live/-rI-GveC57A

Luogo: Sala Pio La Torre, Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:00

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