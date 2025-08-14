A Palermo scatta una piccola rivoluzione nella viabilità. Da lunedì sarà reintrodotto il senso unico in un tratto di via Roma, già sperimentato negli anni passati, ma stavolta limitato alla porzione compresa tra la stazione centrale e piazza Sturzo.

L’ufficio Traffico ha emesso un’ordinanza sperimentale valida per un anno, già preannunciata a giugno, con segnaletica orizzontale e verticale posizionata nelle scorse settimane.

Il tratto di Via Roma interessato

La nuova disciplina riguarda la parte di via Roma che va da via Cavour in direzione piazza Sturzo.

Secondo l’amministrazione comunale, il provvedimento nasce dal confronto con commercianti e residenti e si inserisce nelle misure di riqualificazione dell’arteria volute dal sindaco Roberto Lagalla.

Le corsie riservate

I mezzi di trasporto pubblico e di soccorso – autobus, ambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco – potranno continuare a percorrere anche il tratto in direzione stazione centrale.

La corsia preferenziale, al momento assente, verrà reintrodotta anche nel senso inverso, verso piazza Sturzo.

Percorsi alternativi per la stazione

Il doppio senso resterà solo tra via Amari e piazza Don Luigi Sturzo. Chi proviene da piazza Sturzo e deve raggiungere la stazione, giunto all’altezza di via Amari, dovrà svoltare obbligatoriamente a destra.

In questo tratto – tra via Roma e via Riccardo Wagner – scatterà il senso unico, così come in via Ammiraglio Gravina (tra via Wagner e via Roma).

Da via Wagner si potrà accedere a via Villermosa e, una volta in via Cavour, scegliere liberamente la direzione: la svolta a sinistra è consigliata per chi intende raggiungere la stazione.

Attenzione alla Ztl

All’incrocio tra via Cavour e via Roma, regolato da semaforo, sarà possibile proseguire verso la Prefettura o girare a sinistra per tornare a piazza Sturzo. La svolta a destra, verso la stazione, resterà invariata.

Tuttavia, dalla via Spinuzza – poco prima delle Poste centrali – entrerà in vigore la Ztl: accesso consentito solo ad abbonati, autorizzati o a chi ha acquistato il ticket giornaliero.

Gli obiettivi dell’operazione

La sperimentazione punta a migliorare il servizio dei mezzi pubblici, attualmente costretti a condividere la carreggiata con le auto senza corsie dedicate.

Per facilitare l’orientamento di residenti e turisti, in particolare verso il Teatro Massimo e il porto, verrà installata nuova segnaletica più visibile.

La polizia municipale garantirà un presidio costante, soprattutto nei primi giorni, per far rispettare le nuove regole.