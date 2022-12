Serie B, oggi l'undicesima puntata

Il Palermo che vince 2-1 sul Cagliari e torna a sorridere al Barbera dopo un mese e mezzo, che ottiene il quarto risultato utile consecutivo e che scappa via dalla zona pericolante verso una più rassicurante zona a ridosso dei play off. Di questo ed altro si parlerà nella nuova puntata di Rosaenero Web & Tv che andrà in onda questo pomeriggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Alla conduzione Guido Monastra e Fabrizio Vitale

Un successo, infatti, che permette al Palermo di balzare in undicesima posizione con 23 punti ad appena 3 lunghezze dalla zona play off. Un dato importante per gli inguaribili ottimisti ma anche perché nel calcio non si può mai sapere.

Ieri Corini ha confermato il 3-5-2 con un solo cambio di formazione rispetto all’ultima gara contro la Spal: in campo Mateju dall’inizio al posto di Marconi. Confermato, dunque, Bettella al centro della difesa. A centrocampo ancora spazio per la coppia Gomes-Stulac, in attacco ancora Di Mariano e Brunori come a Ferrara.

Una squadra che sembra riuscire a contenere gli avversari anche se poi alla fine dopo il doppio vantaggio non ha la forza di chiudere ed anzi è costretta a subire il ritorno degli avversari nell’interminabile recupero.

Brunori in Nazionale

Un Palermo, dunque, che ad una giornata dalla fine del girone di andata esce – si spera definitivamente – fuori dalla zona caldissima. E lo fa grazie all’ennesimo gol di Matteo Brunori, adesso a quota 9 ed in vetta alla classifica dei cannonieri assieme a Cheddira, ed a Jacopo Segre che di testa non lascia scampo al portiere del Cagliari.

Per Brunori un gol e tanti significati perché ha trasformato senza paura un calcio di rigore dopo i due consecutivi sbagliati con Cosenza e Venezia, partite dove il Palermo ci ha lasciato le penne. Perché – appunto – raggiunge la vetta della classifica dei cannonieri e perché festeggia al meglio la convocazione in Nazionale del Ct Roberto Mancini per lo stage di Coverciano che da domani fino al 22 dicembre lo vedrà impegnato.

Ancora Pigliacelli decisivo

Giusto ricordare come il portiere Mirko Pigliacelli sia stato protagonista della vittoria con un intervento in pieno recupero che ha salvato il risultato. Il portiere rosanero, partita dopo partita, si conferma sempre più leader (silenzioso) di una squadra che sembra trovare equilibrio e quadratura nonostante i tanti limiti.

Prima il Brescia, poi il mercato invernale

I rosanero affronteranno il Brescia per arrivare al giro di boa e poi ci sarà il calciomercato invernale che aprirà il 2 gennaio per chiudersi il 31 gennaio. Quali sono le esigenze del club? E le aspettative degli appassionati? Se ne parlerà in studio.