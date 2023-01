Bari, mercato ma non solo, oggi la quindicesima puntata

Il Palermo batte il Bari grazie ad una rete di Ivan Marconi nel finale di una partita non bella e giocata sotto il diluvio in condizioni climatiche proibitive. Un successo, quello per 1-0 sui pugliesi, che lancia i rosanero in classifica ad una sola lunghezza dalla zona play off. Entusiasmo alle stelle per il settimo risultato utile della squadra allenata da Eugenio Corini.

Questo ed altro nella nuova puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati.

Prospettive

Il tecnico Eugenio Corini sembra aver trovato la quadra, limando i limiti di una formazione che ha avuto non poche difficoltà ma che sembra aver superato il peggio. Lo certifica anche una classifica che parla di 28 punti in 21 partite giocate ed una posizione di metà classifica che però è molto più vicina alla zona che conta rispetto alla zona pericolo.

Marconi bello sotto la pioggia

Marconi re della pioggia. Il difensore rosanero ha segnato il terzo gol in campionato, il secondo consecutivo dopo quello che ha dato il via alla rimonta a Perugia nel match della settimana scorsa chiuso sul 3-3 ma anche il secondo sotto la pioggia. Il primo lo aveva segnato al Parma ad inizio novembre. Anche in quell’occasione il Palermo vinse 1-0. Marconi fa parte della vecchia guardia che ha vinto i play off a giugno riportando i rosa in serie B dopo tre anni di assenza. Assieme a lui Brunori, Valente, Massolo e Lancini.

Il punto sugli infortuni

Ma non è tutto oro quello che luccica. O meno non si può non pensare ai lati più oscuri. È ancora da definire l’entità dell’infortunio di Leo Stulac. Mentre Claudio Gomes che fa visita di controllo oggi dovrebbe essere nuovamente abile ed arruolabile.

Il Mercato, Tutino in arrivo, che fine ha fatto Verre?

In trasmissione certamente si parlerà del calciomercato invernale che chiuderà il prossimo 31 gennaio e che vede i rosa alla ricerca di rinforzi. Sono arrivati Oriuhela e Tutino. Ma che fine ha fatto Verre? Promesso rosanero che però continua ad essere convocato (ed a giocare) con la Sampdoria in serie A. A che punto è la trattativa? E quali sono le mosse di mercato del club?