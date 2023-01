La nuova puntata tra il post Perugia ed il mercato che sarà

Punto a Perugia guadagnato o punto perso? Il gioco della squadra, le mosse di mercato del Palermo e la sfida col Bari. Se ne è parlato nella puntata odierna di Rosaenero Web & Tv andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Nella quattordicesima puntata condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale e che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, si sono trattati diversi argomenti anche se la notizia del giorno esula dall’aspetto calcistico con la cattura di Matteo Messina Denaro.

Monastra ha dato anche appuntamento a Roberto Floriano recentemente andato al San Giuliano, per la prossima puntata.

Come sempre, ampio spazio alla voce dei tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

L’analisi del pareggio a Perugia, luci ed ombre

Il 3-3 del Palermo a Perugia è stato molto dibattuto in trasmissione. Sorge spontanea la domanda: punto guadagnato o tre punti persi?

Per Guido Monastra si poteva vincere. Salvatore Geraci riflette sul fatto che “Corini ha lodato lo spirito di reazione della squadra, io la vedo un po’ diversamente questa volta. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato la vecchia guardia, Brunori, Marconi, Valente. Evidentemente hanno uno spirito diverso”.

Critiche al primo tempo della squadra che non ha retto il ritmo del Perugia che ha spadroneggiato.

Vitale ha sottolineato: “Fa riflettere il fatto che il Palermo non sia riuscito a cambiare ritmo. Questo è uno dei limiti della squadra che è chiaro, può fare questo ma difficile che possa fare meglio. Peggio sicuramente, ma meglio con l’attuale organico, non si può fare”.

L’unico segnale positivo è sicuramente il recupero di due gol ma gli interrogativi sono tanti.

Per Leone, “La sosta del Palermo è durata 15-20 minuti in più rispetto alle altre squadre. Brutto primo tempo, mai il Palermo aveva segnato tre gol in trasferta e recuperare ma è stata una delle peggiori come atteggiamento soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. E Corini lo ha anche confermato a fine partita. Se dobbiamo guardare anche gli aspetti positivi, intanto per me è punto guadagnato. Il Perugia deve mangiarsi le mani. Ma la terza rimonta di fila è importante. Prima questo non si sarebbe verificato quindi ed era un fatto che criticavamo”.

Tutino, Verre ed altri in arrivo dal mercato

Non poteva mancare il commento sul calciomercato che affianca questa prima parte del girone di ritorno. Gennaro Tuttino sarebbe prossimo a vestire la maglia rosanero e questo sarebbe un aiuto in attacco, mentre a centrocampo nonostante le convocazioni in rosa della Sampdoria (il centrocampista è stato chiamato da Stankovic per la sfida di questa sera ad Empoli valida per la diciottesima giornata di serie A) Valerio Verre sarebbe anche lui in procinto di arrivare. E potrebbe aiutare molto in mezzo al campo. Così come il probabile arrivo di Martella dalla Ternana.

Scontro col Bari

C’è poco tempo per le recriminazioni del campo: venerdì sera il Palermo riceverà al Barbera il Bari. Sfida importante vista la rivalità. Potrebbe essere l’occasione buona per vedere in campo Renzo Orihuela, difensore uruguaiano arrivato dal Montevideo City Torque e presentato oggi.

Ma anche per gli eventuali nuovi arrivi anche se potrebbero passare alcune settimane prima di vederli titolari. Da valutare invece la possibilità di recupeare gli infortunati. Leo Stulac in primis il cui infortunio è ancora da valutare.