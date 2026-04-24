L’espansione prevista si tradurrà in un deciso aumento della capacità complessiva. Wizz Air stima infatti di mettere a disposizione più di 1,2 milioni di posti, con oltre 776mila concentrati nella sola stagione estiva 2026. Un volume che conferma il ruolo sempre più strategico dell’aeroporto di Palermo all’interno del network della compagnia.

Il potenziamento dell’offerta non avrà effetti solo sul traffico passeggeri, ma anche sull’economia del territorio. Le stime indicano la creazione di circa 40 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno circa 350 opportunità indirette lungo l’intera filiera legata ad aviazione e turismo.

“Il rafforzamento della nostra presenza all’aeroporto di Palermo rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita in Italia e dimostra l’impegno concreto verso il territorio siciliano – ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air –. Con tre aeromobili basati al Falcone Borsellino e una maggiore capacità operativa, puntiamo a portare un numero sempre più elevato di viaggiatori alla scoperta della città, offrendo al tempo stesso ai residenti un ventaglio di destinazioni ancora più ampio, con collegamenti diretti, accessibili e diversificati. Questo sviluppo ci consente di diventare la seconda compagnia dello scalo, un risultato reso possibile anche dalla collaborazione con Gesap”.

“L’introduzione del terzo aeromobile e dei sei nuovi collegamenti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e di posizionamento internazionale dell’aeroporto di Palermo – ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap –. Il rafforzamento della rotta su Roma porterà progressivamente più opportunità per i passeggeri e una riduzione delle tariffe, migliorando l’accessibilità del territorio. Parallelamente, le nuove destinazioni internazionali rispondono a una precisa strategia di destagionalizzazione dei flussi turistici. L’obiettivo è rendere Palermo una meta attrattiva durante tutto l’anno, consolidandone il ruolo di porta d’ingresso del Mediterraneo. Questo sviluppo si inserisce in una dinamica più ampia di crescita dello scalo e dimostra la capacità di attrarre investimenti di lungo periodo, fondamentali per sostenere competitività e sviluppo economico”.