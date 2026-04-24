Wizz Air accelera su Palermo e consolida il proprio ruolo nello scalo Falcone Borsellino. Dal prossimo 6 settembre 2026, la compagnia porterà da due a tre gli aeromobili basati in città, ampliando in modo significativo l’offerta di voli nazionali e internazionali.
L’annuncio, arrivato oggi insieme a Gesap, segna un nuovo passo nel percorso di crescita dell’aeroporto palermitano, che si conferma tra i più dinamici in Italia.
Sei nuove rotte tra Italia, Europa e Nord Africa
L’arrivo del terzo aereo permetterà l’attivazione di sei nuovi collegamenti, tra cui tre destinazioni mai servite finora dallo scalo: Praga, Marrakech e Dortmund.
Si tratta di collegamenti strategici che proiettano l’aeroporto su una dimensione sempre più internazionale, consolidandone il ruolo nei flussi turistici tra Europa e area mediterranea.
Sul piano nazionale, la compagnia prosegue nel rafforzamento della propria rete. Negli ultimi mesi, Wizz Air aveva già potenziato i collegamenti da Palermo attivando rotte verso Torino, Bologna, Milano Malpensa e Venezia. A queste si aggiungono ora i nuovi voli per Roma Fiumicino e Pisa, ampliando ulteriormente la copertura del traffico domestico.
Questa espansione si tradurrà in un aumento rilevante della capacità complessiva: la compagnia stima infatti oltre 1,2 milioni di posti disponibili, di cui più di 776mila previsti per la stagione estiva 2026. Un dato che conferma il peso crescente dell’aeroporto di Palermo all’interno del network Wizz Air.
Wizz Air continua a crescere: boom di voli e posti di lavoro
L’espansione prevista si tradurrà in un deciso aumento della capacità complessiva. Wizz Air stima infatti di mettere a disposizione più di 1,2 milioni di posti, con oltre 776mila concentrati nella sola stagione estiva 2026. Un volume che conferma il ruolo sempre più strategico dell’aeroporto di Palermo all’interno del network della compagnia.
Il potenziamento dell’offerta non avrà effetti solo sul traffico passeggeri, ma anche sull’economia del territorio. Le stime indicano la creazione di circa 40 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno circa 350 opportunità indirette lungo l’intera filiera legata ad aviazione e turismo.
“Il rafforzamento della nostra presenza all’aeroporto di Palermo rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita in Italia e dimostra l’impegno concreto verso il territorio siciliano – ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air –. Con tre aeromobili basati al Falcone Borsellino e una maggiore capacità operativa, puntiamo a portare un numero sempre più elevato di viaggiatori alla scoperta della città, offrendo al tempo stesso ai residenti un ventaglio di destinazioni ancora più ampio, con collegamenti diretti, accessibili e diversificati. Questo sviluppo ci consente di diventare la seconda compagnia dello scalo, un risultato reso possibile anche dalla collaborazione con Gesap”.
“L’introduzione del terzo aeromobile e dei sei nuovi collegamenti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e di posizionamento internazionale dell’aeroporto di Palermo – ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap –. Il rafforzamento della rotta su Roma porterà progressivamente più opportunità per i passeggeri e una riduzione delle tariffe, migliorando l’accessibilità del territorio. Parallelamente, le nuove destinazioni internazionali rispondono a una precisa strategia di destagionalizzazione dei flussi turistici. L’obiettivo è rendere Palermo una meta attrattiva durante tutto l’anno, consolidandone il ruolo di porta d’ingresso del Mediterraneo. Questo sviluppo si inserisce in una dinamica più ampia di crescita dello scalo e dimostra la capacità di attrarre investimenti di lungo periodo, fondamentali per sostenere competitività e sviluppo economico”.
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