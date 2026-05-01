“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Arch. Alessandro Carollo, Dirigente dell’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, e all’Assessore Dario Falzone per il lavoro svolto che ha consentito il ripristino della piena legittimità nella gestione del parcheggio Mongibello.

L’ordinanza n. 715 del 30/04/2026 rappresenta un passaggio amministrativo chiaro e necessario, che restituisce certezza normativa e operativa a un’infrastruttura strategica per la borgata marinara di Mondello. Un parcheggio da circa 250 posti non può essere oggetto di interpretazioni arbitrarie o, peggio ancora, di forzature politiche che finiscono per penalizzare cittadini, operatori economici e fruitori del litorale.

È bene ricordare che già nella scorsa stagione estiva si è assistito a limitazioni e chiusure che hanno di fatto privato la collettività di un servizio essenziale nelle ore serali, generando disagi e criticità evitabili. Oggi qualcuno rivendica come risultato la riapertura di un’area che, nei fatti, era stata precedentemente sottratta alla fruizione pubblica in maniera non coerente con il quadro normativo vigente.

Una località balneare di rilevanza come Mondello non può essere privata di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e l’accoglienza, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Lasciare il parcheggio aperto anche oltre le ore tariffate rappresenta un segnale concreto di grande attenzione verso la città, perché garantisce accessibilità, sicurezza e fruizione continua degli spazi pubblici senza penalizzare cittadini e visitatori.

Il ripristino dell’orario di sosta tariffata fino alle ore 24:00, unitamente alla possibilità di accesso anche oltre tali orari, va nella direzione giusta: garantire servizi, regole chiare e una gestione efficiente degli spazi pubblici.

Continueremo a vigilare affinché le decisioni amministrative siano sempre orientate al rispetto della legge e all’interesse generale, evitando improvvisazioni che rischiano di compromettere l’equilibrio tra vivibilità, turismo e sviluppo economico del territorio.

Palermo merita serietà, programmazione e rispetto delle regole. Questo provvedimento è un passo concreto in tale direzione”.