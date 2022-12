C’è anche la Palestra Popolare Palermo sul podio di Terme Vigliatore alla coppa Italia Wpc di powerlifting. Tanti risultati questo fine settimana nel comune messinese. In pedana, tra più di 100 atleti provenienti da tutta la Sicilia per la manifestazione sportiva dedicata alla forza massimale.

La Palestra popolare Palermo con 15 atleti

Una folta squadra targata palestra Popolare Palermo ha conquistato ben 13 medaglie e due assoluti per gli atleti più forti della competizione in varie categorie. “Una bella esperienza che segna un passo avanti per lo sport in Sicilia, abbiamo partecipato alle competizioni con 15 atleti provenienti da tutto il territorio” dice Verdiana Mineo, alteta plurimedagliata, campionessa italiana in carica e coach della squadra. “Questi risultati sono frutto di un percorso che tutti gli atleti hanno portato avanti con il massimo impegno e disciplina.”

Ottimi punteggi per l’associazione palermitana

La Palestra Popolare Palermo ha conquistato 7 medaglie d’oro, 3 argenti e 3 bronzi.

Da Palermo hanno partecipato Victoria Santoro, medaglia d’oro Junior 82 kg, Alessio Moncada, medaglia d’argento Junior 75 kg, Luigi Spera, oro -100 kg master e assoluto per la categoria di età, Verdiana Mineo, oro 75 kg senior e assoluto femminile open. Quarto posto nella 90 Open per Omar Diallo, atleta guineano della Palestra Popolare Palermo.

Tante le soddisfazioni per i siciliani a Terme Vigliatore

Molto bene i tre atleti di Marineo, due dei quali a loro esordio entrambi medagliati: Gabriele Tuzzolino oro 67,5 kg subjunior, Davide Rocco argento 75 kg subjunior. Bronzo anche per Francesco Rizzuto nella -100 open. Tre medaglie d’oro ai barcellonesi Mauro Maddalena 82 kg Open, Roberta Catalfamo 67.5 kg subjunior e Melania Signorino 60 kg junior. Il mazarese Jihade Mbirik si aggiudica il terzo posto 90 kg open. Da Augusta, nel siracusano, Andrea Ursi, argento -100 open e Valentino Bandiera, bronzo 75 kg Open. Quarto posto per Salvatore Tringali nella -67.5 open.