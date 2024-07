Le parole del consigliere PD dell’Ottava Circoscrizione

Da circa un anno sono iniziate le attività di installazione di una trentina di paline elettroniche a cura di Sispi e delle maestranze del Comune di Palermo. Queste permetteranno di fornire dati di percorrenza in tempo reale sugli autobus alle fermate Amat.

Il punto di forza dell’App “Muoversi a Palermo” che però stenta a decollare proprio perché queste paline non sono entrate in funzione. Mancano così i dati in tempo reale.

Marino, “Ad un anno dalla istallazione continuano a non essere attivate, cosa si aspetta?”

Il consigliere Pd dell’Ottava Circoscrizione Emanuele Maria Marino, sottolinea: “Le paline elettroniche presenti in Ottava Circoscrizione (via Sciuti e via Terrasanta, ma anche in via Libertà, tra il Politeama e piazza Croci), e non solo, dopo più di un anno dalla loro installazione continuano a non essere state attivate – ha dichiarato il consigliere Marino – cosa si aspetta? Quanto tempo ancora dovremo attendere?”.

Presentata interrogazione

Marino conclude: “Per questo motivo oggi ho presentato un’interrogazione volta ad ottenere spiegazioni sul ritardo e sulle tempistiche di effettiva attivazione. Considerate le criticità in cui versa il trasporto pubblico locale, d’altronde, sapere in tempo reale gli orari di arrivo degli autobus sarebbe il minimo che questa Amministrazione Comunale possa offrire ai cittadini ormai stanchi di tanti disservizi”.

I ritardi sull’ottimizzazione dell’app “Muoversi a Palermo”

Anche in consiglio comunale, durante la discussione del nuovo contratto di servizio di Sispi, dello scorso aprile, si è fatto notare il ritardo sull’ottimizzazione dell’app. L’esponente di Oso Giulia Argiroffi ha puntato il dito sui ritardi. Attendere l’autobus a tempo indeterminato è diventata una consuetudine del palermitano medio. Ciò soprattutto in periferia, in particolare in quelle linee che vantano pochi mezzi a disposizione. In tal senso, l’app “Muoversi a Palermo” era sta vista come una sorta di rimedio ad un problema ormai storico dei mezzi Amat.

Presentata ad aprile 2023, la stessa rappresenta un progetto informatico realizzato da Amat e da Sispi. Secondo quanto dichiarato dall’allora assessore Antonella Tirrito, la stessa sarebbe dovuta andare incontro ad alcune settimane di sperimentazione, uscendo in via definitiva a maggio 2023. Data slittata invece di volta in volta fino ai giorni nostri. Alla data del 15 aprile 2024 infatti, l’app risultava ancora “in fase sperimentale”.

Chiaramente, rispetto alla versione originale, sono state implementate diverse funzioni (leggasi l’acquisto online degli biglietti e l’integrazione delle linee tram). Molte linee adesso hanno un servizio di tracciamento più o meno operativo, anche se lo stesso continua a segnare ritardi o anticipi “irragionevoli”, a volte anche di decine di minuti. Inoltre, alcune linee periferiche non hanno ancora il tracciamento in tempo reale.