Oltre 700 iscritti e Festa della Musica celebrata al suo interno. Torna a tamburo battente il Palio dei Rioni a Cinisi. Una manifestazione storica, nata negli anni ’80, ripresa dal 2015 dalle associazioni volontarie del territorio e organizzata dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero APS, con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolgerà nei prossimi tre weekend: il 22 e 23 giugno, 29 e 30 giugno e il gran finale il 7 luglio.

Cos’è il Palio dei Rioni

Il Palio consiste nella realizzazione di giochi e sport, rigorosamente praticati per le strade del paese, rivolto a piccoli e grandi. Quattro squadre, Cani Rossi, Aquile Bianche, Torri Verdi e Gigli Gialli, da sempre corrispondenti nella storia della manifestazione a quattro zone del paese, si sfidano nei diversi giochi in programma: dall’atletica allo street basket, dal tiro alla fune al gioco del fazzoletto, fino alla gimkana e al braccio di ferro. Quest’anno sono previste anche discipline che non richiedono un particolare dispendio di energie fisiche come la briscola, le freccette e le bocce.

Il programma

Il Palio ha da sempre lo scopo di farsi portatore dei principi della competizione sportiva, sana e rispettosa del valore degli avversari e di far riappropriare i ragazzi e i bambini di Cinisi del loro territorio, delle proprie strade e di cementare lo spirito di comunità. Sabato 22 giugno si inizierà alle 16 con la tradizionale parata di apertura tra corso Umberto I e piazza Vittorio Emanuele Orlando. A seguire inizieranno le gare. L’intero weekend sarà dedicato all’atletica: sabato si svolgeranno le eliminatorie di corsa velocità e resistenza e domenica le finali. Nella serata di sabato, all’incrocio tra via Quintino Sella e Corso Umberto I, ci sarà la Festa della Musica (Palio dei Rioni Edition), manifestazione promossa come ogni anno da Pro Loco UNPLI in tutta Italia. Ogni rione preparerà due esibizioni che saranno valutate da una giuria tecnica. E per rendere la competizione più interessante, lo staff attribuirà 4 bonus e 4 malus, in stile FantaSanremo, ai perfomers, band, ballerini, cantanti, musicisti che si sfideranno a suon di musica.

La giornata finale

Il secondo fine settimana, sabato (29 giugno) sarà la volta del tiro alla fune, del gioco del fazzoletto e del beach volley mentre domenica (30 giugno) si disputeranno le gare di street basket e della gimkana, un fantasioso percorso ad ostacoli da fare in bicicletta. La giornata finale (domenica 7 luglio) andranno in scena la briscola, le freccette, il braccio di ferro, la corsa dei sacchi, lo ‘sparati tutto’ e la caccia al tesoro. Al termine delle gare sarà stilata la classifica finale e ci sarà la festa delle premiazioni. Per aggiornamenti e maggiori dettagli sul programma, sarà possibile consultare le pagine social del Palio dei Rioni e della Pro Loco Cinisi 2.Zero.