Un classico della cucina abruzzese

Le pallotte cacio e uova sono una ricetta tipica di quella terra meravigliosa che è l’Abruzzo. E’ un piatto che esalta la terra. Queste pallotte vanno fatte con ingredienti semplici. Sembrano delle polpette ma si preparano senza carne. L’impasto della pallotta è composto da pane raffermo, uova e formaggi. E’ una ricetta di recupero per non sprecare niente in questi tempi difficili. Le pallotte, una volta cotte, vanno fatte affogare nel sugo di pomodoro, una tecnica che consente di di esaltarne il sapore. Preparare questa ricetta è semplicissimo: può essere portata a cena, servita sia come antipasto che come secondo. E’ un piatto adatto ad una dieta vegetariana.

Gli ingredienti per le pallotte

Mollica di pane raffermo 300 g

Uova 3

Pecorino Romano 200 g

Parmigiano Reggiano 100 g

Latte 150 ml

Prezzemolo 1 mazzetto

Aglio 2 spicchi

Sale qb

Pepe nero qb

Olio di semi di arachidiì qb

Pomodori pelati 800 g

Basilico 1 ciuffo

Olio EVO 2 cucchiai

Come preparare le pallotte cacio e uova

Per preparare questa ricetta seguiamo le indicazioni dello chef Luca Pappagallo. Ecco cosa dice uno dei più famosi chef blogger italiani. Mettete il pane raffermo tagliato a pezzetti in una ciotola capiente, unite il latte, mescolate e lasciate ammorbidire. La quantità di latte può variare in base all’umidità presente nel pane, noi abbiamo utilizzato un pane non troppo raffermo.

Sbriciolate quindi il pane con le mani in modo da ottenere delle molliche ben ammollate. Aggiungete il pecorino e il parmigiano grattugiati, le uova, uno spicchio di aglio spremuto e le foglie di prezzemolo tritate finemente. Infine aggiungete una presa di sale ed una grattata di pepe nero. Amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, coprite con la pellicola e lasciatelo riposare per almeno un paio d’ore in frigorifero.

Intanto scaldate un filo d’olio in un tegame, unite uno spicchio d’aglio intero e fate prendere calore quindi aggiungete i pomodori pelati frullati. Insaporite con qualche foglia di basilico e regolate di sale, proseguite la cottura della salsa per circa 15 minuti a fuoco basso.

Trascorso il tempo di riposo tirate fuori il composto dal frigo e cominciate a formare delle polpette del peso di circa 70 g, quindi friggetele a immersione in olio caldo a 180°C per circa 5 minuti o fino a doratura. Una volta pronte scolate l’olio in eccesso su carta assorbente.

Rimettete il sugo sul fuoco, lasciate prendere calore quindi unite le pallotte, lasciate cuocere per una decina di minuti scarsi smuovendo di tanto in tanto il tegame in modo da farle insaporire. Le pallotte cacio e ova sono pronte per essere servite.