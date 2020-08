Paura e danni oltre al traffico letteralmente impazzito in tutta la borgata a causa del crollo di un palo.

E’ successo nel pomeriggio di oggi in via del Mandarino a Sferracavallo dove all’improvviso un palo ha ceduto crollando rovinosamente sulle auto in sosta che sono rimaste danneggiate e sfiorando anche passanti e auto e motociclette in transito nella trafficata strada della borgata marinara del palermitano.

Ignote al momento le cause del cedimento sta di fatto che i danni sono ingenti e il pericolo corso ancora più elevato. Poteva essere una tragedia che è stata evitata solo grazie alla provvidenza.

E al danno e alla paura si aggiungonmo anche i disagi visto che il palo ha letteralmente tagliato in due la strada che non è attraversabile ne in un senso ne nell’altra direzione di marcia. Inevitabile la bolgia visto che si tratta di una arteria importante per il traffico soprattutto estivo della borgata rappresentando il principale collegamento anche tra Sferracavallo e Barcarello e non soltanto.

E per la rimozione dell’ostacolo ci vorrà del tempo. Si attende un intervento da parte dei Vigili del Fuoco o del Cantiere Municipale ma servirà, probabilmente, un mezzo adatto per rialzare il palo e spostarlo in sicurezza dalla strada senza causare ulteriori danni non solo ai mezzi, che possono essere spostati, ma anche alla stessa strada, ai marciapiedi e al muro di cinta delle abitazioni dell’area. Una operazione complessa viste le dimenzioni dell’ostacolo da rimuovere.

Da comprendere, poi, le cause del cedimento ed eventuali responsabilità in questo episodio che poteva avere ben altre conseguenze. Fra gli abitanti della zona, infatti, sono in tanti a sostenere che quel palo era pericolante da tempo e che la cosa fosse nota a tutti. In parecchi erano soliti attraversare la strada per evitare di passare sotto quella vecchia struttura. Una precauzione che, peraltro, sarebbe stata inutile visto che cadendo ha raggiunto anche il marciapiedi di fronte