Un palo dell’illuminazione pubblica stamani è crollato a Portella di Mare, frazione nel comune di Misilmeri (Pa), finendo su un’auto in transito con a bordo una donna e due bambini.

L’episodio è avvenuto in via Nazionale, davanti a un parco giochi. Per la donna e i due bambini solo tanta paura. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il crollo del palo è stato del tutto inatteso e questo ha aumentato esponenzialmente lo spavento tanto per i protagonisti involontari di questa vicenda quanto per i semplici passanti e residenti.

Si è temuto a lungo anche per le eventuali conseguenze elettriche legate al crollo del palo della luce che, però, sembra si fosse già scollegato dalla rete al momento del crollo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area ma sull’accaduto dovrà essere svolta una indagine che spieghi il perchè del crollo