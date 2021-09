la teoria dedotta attraverso il simbolismo delle sue opere

Un libro di studi sulle simbologia nelle opere di Leonardo Da Vinci e sul suo diario scova riferimenti al periodo 2020- 2025 e già si parla della profezia di Leonardo che finirebbe con l’avvento dell’Anticristo e il giudizio universale nel 2025.

Le paurose teorie apocalittiche

I corpi senza anima, i medici corrotti, i terrorizzati che permetteranno tutto questo, la morte del 15% della popolazione mondiale e poi l’arrivo della bestia. C’è tutto questo nella profezia oscura di Leonardo Da Vinci di cui parla lo studioso Guido Carlucci.

Almeno secondo una cervellotica ricostruzione che circola da qualche giorno. Una versione inedita delle analisi simboliche e dei messaggi nascosti nelle opere di Leonardo da Vinci. Teorie simbolistiche che hanno inspirato romanzi alcuni dei quali divenuti best seller mondiali ma che hanno anche portato a studi e ricerche. E adesso c’è anche un libro.

La profezia sconosciuta

A mettere in relazione gli studi di Carlucci (autore del libro: Il Codice da Vinci, l’invisibile) con la situazione attuale e far scoppiare paura da un lato, ilarità dall’altro è un post di HimeraLive. Una profezia praticamente sconosciuta, uno studio che non ha mai avuto grande diffusione ne grande considerazione fra i ricercatori ma che all’improvviso torna in auge. C’è chi, infatti, in quella profezia riconosce la pandemia da Covid19. Ve la raccontiamo asetticamente e in maniera assolutamente acritica.

“I corpi senza anima potranno muoversi – dice la profezia – trasportando una enorme quantità di morti e prendendo le ricchezze dei vivi”. Parole incomprensibili ma che portano una data: 2020-2025. Sei anni di questi eventi secondo la profezia sconosciuta. Ed è facile, adesso, speculare su quelle parole e riconoscevi la pandemia in corso

I collegamenti

La scomparsa di una quota fra il 10 e il 15% della popolazione mondiale corrisponde alle valutazioni di Bill Gates, fatte in una intervista alle tv americane. Il passaggio successivo sarebbe il “Great Reset”, l’operazione con la quale la ‘Massoneria Programmatica mondiale’ prenderebbe il controllo del pianeta. “Si vedranno uomini molto codardi che permetteranno che gli altri trionfino a causa dei loro mali e che si arricchiscano a causa della perdita della vera fortuna, cioè della salute”.

Nello stile di qualsiasi profezia o oracolo di greca o romana memoria, mai nulla di chiaro. Frasi interpretabili in mille e mille modi, applicabili alle circostanze più diverse.

La teoria dell’anticristo e l’arrivo del giudizio universale 2025

“Le opere umane saranno causa della morte” ma questa morte consentirà l’arrivo della Massoneria Luciferina, l’imposizione dell’ordine della Bestia (Satana, l’anticristo) e infine, nel 2025, l’arrivo del giudizio universale.

Dopo i Maya, l’ultima profezia è servita. E state certi che dopo il 2025 ne arriverà un’altra