Aperto tratto di strada che unisce le vie Vespri e Gagini

Dopo un’attesa, durata anni, è stato aperto il tratto di strada che collega via Vespri Siciliani e via Antonello Gagini a Corleone nel Palermitano. Il raccordo tra le due strade è un’opera di pubblica utilità che garantisce una migliore circolazione dei veicoli.

Il tratto di strada prevede un unico senso di marcia dove possono transitare solo veicoli di massa non superiori a 35 quintali.

Realizzato parcheggio

Inoltre, nell’ambito dell’intervento, su una porzione di terreno confiscato al boss Totò Riina, è stato realizzato un parcheggio ad uso esclusivo della tenenza della guardia di finanza.

Nicolosi e Schillaci “Intervento atteso da molti anni”

“L’intervento atteso da parecchi anni – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci – consentirà una migliore circolazione del traffico in una zona dove sono presenti diverse attività commerciali che manifestavano la difficoltà a svolgere il proprio lavoro per la precaria viabilità. Oggi, grazie a questo intervento l’intera zona è più sicura e funzionale. Inoltre, abbiamo sistemato uno spazio dove è stato realizzato un parcheggio per la guardia di finanza”.

E concludono: “Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto e del servizio reso alla collettività. Un plauso ai tecnici che hanno seguito e realizzato il progetto, in particolare all’architentto Filippo Diana, al geometra Giacomo Dragna e all’ingegnere Massimo Grizzaffi”.

Aggiudicati i lavori lungo la via San Giacomo, “Basta rischi”

Poche settimane fa “A Corleone l’intera area che va dal Calvario alla via San Giacomo e a Contrada Colla sarà interamente rinnovata, rimarginando le ferite provocate dall’alluvione del novembre del 2018”. Lo ha dichiarato a fine novembre il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi comunicando che sono stati aggiudicati presso gli Uffici regionali dell’UREGA, i lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione lungo la via San Giacomo e in località Colla”.

I lavori saranno realizzati dall’Impresa Peloritana Appalti Srl – Martino Francesco con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Maria Giovanna Stella Modaffari n. 62, che ha offerto un ribasso del 30,8894% sull’importo posto a base di gara. Gli interventi riguardano la sistemazione idraulica dell’area limitrofa all’innesto con la SS.188, con interventi sia di deflusso idraulico, sia di consolidamento mediante paratie. I lavori che hanno un quadro economico complessivo di 995.000 euro, sono stati finanziati interamente dal Ministero dell’Interno e riguardano investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza del Territorio.