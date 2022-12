IL PROGRAMMA

Torna dopo 100 anni il carro di Santa Rosalia a piazza Politeama. L’occasione è il festino numero 400 della Patrona in città, che ricorrerà tra due anni. “L’associazione Terzo millennio insieme al Comune – spiegano gli organizzatori – ha voluto unire la festività del Natale e quella della Santa, in questo progetto che si chiama ‘Dalla rosa nasce il giglio'”.

Il carro è allestito per Natale, con delle raffigurazioni della natività del Bambin Gesù e del suo incontro con Santa Rosalia, nella parte destra del carro. A parte le luminarie, che sono state addobbate in maniera più ricca, gli altri interventi riguardano cornici ispirate alle stanze di Ruggero della Cappella Palatina, con raffigurazioni in mosaico”.

Le iniziative a Corleone

Corleone come un museo diffuso sulle orme di Santa Rosalia., Il paese si è animato ieri, sabato 17 dicembre, grazie ad un ricco programma di visite, attività culturali ed esperienziali gratuite dal taglio naturalistico, culturale, religioso. Le attività della mattina prenderanno il via con un Itinerario di Trekking lungo l’Ottava Tappa dell’Itinerarium Rosaliae: 20 km da Ficuzza fino a Corleone, guidati da una guida escursionistica Aigae, su un panoramico percorso ai piedi della maestosa Rocca Busambra.

Presso la Chiesa Madre si terrà il Convegno “Sui passi di Rosalia. Tra i vicoli e i tesori di Corleone, città delle 100 chiese», su

turismo conviviale, cammini, percorsi di valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, progetti cooperativi. Seguirà l’inaugurazione della Mostra «Sui passi di Rosalia. Arte, fede e storia dal XVII al XIX secolo» presso il Tesoro di San Martino, in Chiesa Madre, a cura di Lina Bellanca, Maria Concetta Di Natale, Rosalia Francesca Margiotta. Una narrazione dell’arte che Santa Rosalia ha ispirato e che si è tradotta in oggetti d’arte decorativa, antichi argenti, opere in ceroplastica ed opere pittoriche, provenienti da altri Comuni dell’Itinerarium Rosaliae delle Arcidiocesi di Palermo e di Monreale. Al termine del convegno, l’Inaugurazione di un Pannello Artistico in ceramica, interamente decorato a mano, del Maestro Coniglio nel Chiostro di S. Agostino. Il pomeriggio proseguirà con l’apertura straordinaria di 14 beni ecclesiali, con possibilità di visita guidata condotta dalle confraternite e dagli operatori culturali del territorio, ed un palinsesto di mini eventi, mostre, laboratori presso i monumenti di interesse culturale della città realizzati in collaborazione con le realtà locali.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corleone, è promossa dalla cooperativa Nsitu di Corleone, in partenariato con

l’Associazione Itinerarium Rosaliae e la sua Officina Territoriale (la coop Kòrai Territorio, Sviluppo e Cultura), Caritas Monreale, la Parrocchia di S.Martino, la Direzione del Tesoro di San Martino ed in collaborazione con le Confraternite di Corleone e numerose altre realtà locali.