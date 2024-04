Pronta la rivoluzione per il Parco Villa Turrisi, a Palermo, che si prepara a cambiare volto, dopo anni in cui è stato invaso da rovi e rifiuti. La città avrà, così, un nuovo parco urbano, dopo quello della Favorita.

Come sarà

Secondo quanto scrive Balarm, per vedere il nuovo volto di parco Villa Turrisi, infatti, dovremo attendere un po’, dal momento che le gare per l’aggiudicazione dei lavori dovrebbero partire entro il 31 marzo 2026: pena la perdita dell’intero finanziamento di 5.200.000 euro del PNRR.

Spazio anche alla mobilità (sempre sostenibile) con delle fermate degli autobus “green”. Verrà, infatti, proposta all’Amat, l’azienda che si occupa del servizio di trasporto pubblico a Palermo, la realizzazione di soste verdi lungo il perimetro del Parco, così da non garantire, soltanto, una zona d’ombra ai passeggeri, ma anche la ritenzione dell’acqua piovana, il rifornimento di spazi verdi e, perché no, uno spazio di socializzazione.

Il progetto

Il progetto prevede anche la realizzazione, all’interno del Parco di villa Turrisi, di un corridoio verde e di una pista ciclabile. Il corridoio ecologico, per le sue caratteristiche, sarà progettato per preservare le specie animali e vegetali che vivono nell’area. Particolare attenzione, a tale scopo, sarà fornita alla realizzazione di una recinzione che consenta il passaggio della fauna selvatica. Sarà, poi, realizzato un impianto di illuminazione e l’area del Parco verrà parzialmente recintata.

Non mancheranno aree pic-nic, percorsi attrezzati per lo sport nella parte di parco esterna alla Green-way, che verrà lasciata libera alla fruizione h24 senza recinzioni ad eccezione di un campo sportivo polifunzionale, e un parco giochi per bambini. Infine, ci saranno anche aree per la connettività WiFi gratuita, panchine, fontanelle per l’acqua potabile e servizi igienici. Il parco sarà dotato di uno spazio recintato dedicato ai cani. Insomma non manca davvero nulla a quello che potrebbe essere davvero un nuovo polmone verde della città.

