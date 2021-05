Chiesti provvedimenti per aiutare le imprese

Chiesta esenzione prima rata Imu per esercizi pubblici, Tari, Tosap e rinvio scadenze fiscali

Richiesta al Comune sospensione immeditata Ztl e stisce blu per tutto 2021

Italia Viva, “Imprese hanno bisogno di semplificazioni”

Il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici e i consiglieri al Comune di Palermo della stessa formazione politica annunciano che i gruppi parlamentari di Camera e Senato sono al lavoro per chiedere provvedimenti che aiutino le imprese in difficoltà dovute alle chiusure per il Covid19. E fanno il punto sulla situazione in città.

“Le attività commerciali e produttive di Palermo, colpite dalla pandemia, hanno bisogno di aiuti concreti e immediati e non di vaghe promesse – sottolineano –. L’amministrazione comunale non riesce a dare risposte, non si comprende quali siano i progetti per il rilancio dell’economia, né perché non si semplifichino le procedure per la concessione del suolo pubblico”.

Chiesta anche sospensione Ztl e strisce blu per il 2021

Continuano: “Italia Viva, con i suoi gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, è invece al lavoro per aiutare le imprese in difficoltà attraverso l’esenzione della prima rata dell’Imu per gli esercizi pubblici, della Tari, della Tosap e il rinvio delle scadenze fiscali. Provvedimenti che riteniamo giusti e utili e che dimostrano chi ha realmente a cuore le sorti delle aziende di questa città. L’amministrazione comunale torni a occuparsi delle sue competenze e sospenda subito sia la Ztl che le strisce blu per tutto il 2021”.

Il mese scorso incontro online Faraone-Confesercenti Sicilia

A metà aprile c’è stato anche l’incontro online tra Davide Faraone, capogruppo di Viva Italia al Senato, ed i rappresentanti Confesercenti Sicilia guidati dal presidente Vittorio Messina nell’ambito della campagna nazionale intitolata Portiamo le imprese fuori dalla Pandemia. L’iniziativa di Confesercenti ha dato corpo alla petizione “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” pubblicata sulla piattaforma change.org che contiene una serie di proposte su: sostegni, fiscalità, credito alle imprese, riaperture. Il senatore Faraone ha condiviso l’utilità delle misure contenute nel documento e ha detto che se ne farà promotore presso il suo gruppo al senato e nel dibattito parlamentare.