Tamajo "La retrocessione amara ma ci spinge a risollevarci"

La Parmonval riparte dal campionato di Promozione ma punta in alto. Dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione, infatti, il club calcistico della borgata palermitana di Partanna Mondello vuole il riscatto dopo un brutto campionato di Eccellenza.

Il club del presidente Aristide Tamajo quest’anno compie i suoi 23 anni e rilancia il suo assetto societario con l’arrivo di Antonio Cottone, noto imprenditore palermitano – proprietario della pizzeria “La Braciera” – e già attivo nel settore calcistico: è stato a Misilmeri in Eccellenza fino alla conclusione della stagione.

Tamajo sottolinea: “Antonio Cottone fa parte della nostra dirigenza. Ieri prima riunione operativa squadra per puntare in alto con molti giovani e qualche giocatore di categoria e di esperienza”.

Tamajo “La presenza di Cottone è molto importante”

Il massimo dirigente parla della novità a livello societario. “Cottone è una persona che conosce e capisce di calcio, avremo un aiuto finanziario ed un aiuto sportivo. Troviamo una persona per bene e questa presenza per noi sarà molto importante per poter attirare ulteriori aiuti che possano avvenire da ulteriori investitori. Ridarà vigoria e forza alla nostra immagine che nell’ultimo periodo ha avuto difficoltà”.

Squadra affidata a Corrado Mutolo

Corrado Mutolo è stato riconfermato alla guida tecnica della Parmonval. Queste le parole del massimo dirigente biancoceleste “Lo riconfermiamo per la sua vivacità tecnica-tattica e per la grande mano che ci ha dato la scorsa stagione quando abbiamo avuto un momento particolarmente difficile. Abbiamo grande riconoscenza. Corrado Mutolo è già in movimento per allestire una squadra che possa essere competitiva”.

Ed inoltre: “Mutolo sicuramente cercherà di riconfermare qualche giocatore ma è chiaro che la squadra deve essere migliorata in tutti i reparti a partire dal portiere ma generalmente bisogna trovare in tutte le zone del campo”.

Il miglioramento delle strutture

Il presidente Aristide Tamajo parla anche del campo che si trova a Mondello in via Palinuro, vicino al parcheggio degli autobus della borgata marinara di Mondello.

“Stiamo cercando di sistemare il nostro campo – dice – il nostro obiettivo in senso lato è migliorare la struttura con la realizzazione di un campo di erba sintetica, servizi rimodernati e funzionali rispetto al passato”.

La corsa verso l’Eccellenza

Ma oltre alla Parmonval che dopo la stagione passata in archivio ha abbandonato dopo 15 anni l’Eccellenza, la massima categoria regionale, ci saranno diverse altre realtà che punteranno al salto di categoria.

Tamajo dice: “Ci sono tante società che ci stanno attrezzando alla grande e sarà un campionato di Promozione di buon livello e che farà divertire i nostri tifosi e gli appassionati di calcio in generale”.

Un club storico, che ha sfiorato la serie D

La Parmonval occupa senza dubbio un posto di rilievo nel calcio dilettantistico siciliano e non solo palermitano. Fondato nel 1997 il club ha disputato per 15 anni il campionato di Eccellenza ovvero la massima serie calcistica siciliana. Ed ha anche sfiorato la serie promozione in serie D arrivando nella stagione 2013-2014 alla finalissima dopo una cavalcata esaltante nei play off prima regionali e poi nazionali. La formazione di Partanna Mondello, in semifinale nazionale superò il Castrovillari per poi perdere la doppia finale con la blasonatissima Fidelis Andria, formazione con un passato in serie B, andando ko 3-1 all’andata e vincendo 1-0 al ritorno. I pugliesi passarono per il computo totale delle reti 3-2 in loro favore.

“Nati per portare il calcio nella nostra borgata”

“Siamo nati – conclude Tamajo – tantissimi anni fa per portare il calcio nella nostra borgata e ci siamo presi tantissime soddisfazioni, siamo andati a vincere in tutti i campi della Sicilia occidentale e abbiamo sfiorato la promozione in serie D. Noi siamo venuti fuori dalla pandemia che ci ha ridimensionati. L’anno scorso abbiamo pagato alcune scelte sbagliate. Da un lato ci amareggia dall’altro ci spinge a risollevarci”.