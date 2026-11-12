Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento che consentirà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni importanti assi viari delle borgate di Partanna Mondello e Sferracavallo, con lavori che riguarderanno il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dei marciapiedi.

Si tratta di un intervento significativo per due territori nei quali, nel corso del tempo, abbiamo più volte rappresentato all’Amministrazione comunale le numerose criticità relative alle condizioni delle strade e dei percorsi pedonali, raccogliendo le segnalazioni dei residenti.

«L’approvazione di questo provvedimento – dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli – rappresenta un passaggio importante per dare risposte concrete ai cittadini. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi è una priorità per garantire maggiore sicurezza, migliorare la viabilità e restituire decoro ai nostri quartieri. Continueremo a seguire l’iter affinché agli atti amministrativi facciano seguito, in tempi ragionevoli, l’avvio e la realizzazione dei lavori».