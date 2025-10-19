Dalla Sicilia partirà un grande segnale per costruire un percorso di pace giusta e duratura. Nell’isola dal 21 al 30 ottobre si svolgerà una tappa della ‘Maratona per la pace’, promossa dalla Cisl nazionale e organizzata a livello regionale e territoriale dalla Cisl Sicilia e dalle Unioni sindacali territoriali. Articolato il programma delle iniziative.

Si comincia il 21 ottobre

Il primo appuntamento sarà il 21 ottobre con incontri informativi del sindacato confederale davanti alle Prefetture dell’isola; parteciperanno dirigenti sindacali e lavoratori, che illustreranno alla cittadinanza il manifesto della Cisl sulla pace e consegneranno un documento formale al Prefetto di queste città. Si proseguirà con un calendario di appuntamenti nei vari territori. Venerdì 24 Ottobre ad Erice (TP), denominata Città della Pace, in occasione della giornata delle Nazioni Unite, dalle ore 10.00 si svolgerà una manifestazione, organizzata dalla Cisl Palermo Trapani e patrocinata dal comune di Erice, che vedrà coinvolte le istituzioni e le associazioni locali.

Nella Sicilia centrale

Sabato 25 Ottobre ad Enna si terrà la fiaccolata organizzata dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna con il coinvolgimento della Croce Rossa, delle associazioni sportive e delle realtà laiche del territorio. Lunedì 27 Ottobre a Cassibile (SR), luogo simbolo della Pace (il 3 settembre 1943 fu firmato l’armistizio fra il Regno d’Italia e gli Alleati, che sanciva la resa incondizionata dell’Italia e la cessazione delle ostilità), si svolgerà una fiaccolata che vedrà coinvolti i bambini e i ragazzi degli istituti scolastici del territorio, gli scout e tutte le associazioni locali. Martedì 28 Ottobre a Catania si terrà la fiaccolata organizzata dalla Cisl Catania con il coinvolgimento delle associazioni locali e a seguire la Santa Messa presso la chiesa di Sant’Agata la Fornace celebrata dal Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato della Diocesi di Catania. Giovedì 30 Ottobre a Messina si svolgerà la tavola rotonda organizzata dalla Cisl di Messina che vedrà la partecipazione delle associazioni e delle istituzioni locali.

La conclusione a metà novembre a Roma

A concludere la maratona sarà la Cisl nazionale, con una grande manifestazione che si terrà a Roma il 15 novembre. La Cisl ha da tempo avviato un percorso di mobilitazione e sensibilizzazione per riaffermare che nessuna guerra è inevitabile, che ogni conflitto può trovare una via di composizione e che la dignità di ogni vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile. Fra le varie attività promosse in questa direzione da anni dalla Confederazione sindacale, la raccolta fondi su un conto corrente a sostegno, tramite la Croce Rossa, degli interventi umanitari a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di Gaza. Al tempo stesso, la Cisl sollecita Governo e Commissione europea a ridare vigore e autorevolezza agli organismi internazionali deputati a risolvere i conflitti, garantire il rispetto degli accordi e promuovere una nuova fase di equilibri planetari fondati sul diritto e sulla dignità umana. “Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte – ha dichiarato il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana – perché la pace non è mai un dono scontato, ma parte dell’impegno quotidiano di chi sceglie la via più difficile ma più giusta per costruire la pace, ovvero la strada del dialogo, della solidarietà, della serena e libera convivenza”.