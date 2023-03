Arrivano le prime determine di Roberto Lagalla

Inizia a chiudersi il cerchio sulle società Partecipate di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha infatti emesso le prime determine con le quali ha indicato i nomi scelti per le nuove governance delle aziende a partecipazione Comunale. Coinvolte, in particolare, i CdA di Amg Energia e Gesap. Su quest’ultima, il primo cittadino esprimerà ben quattro componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione, due sul fronte del Comune e altri due per la Città Metropolitana.

Francesco Scoma nuovo presidente di AMG

Prima certezza in casa AMG Energia, dove il sindaco Roberto Lagalla ha indicato Francesco Scoma nel ruolo di presidente. L’ex deputato nazionale, oggi in quota Lega, sarà affiancato da Salvatore Seminara (vicepresidente) e Antonino Iacono (consigliere). Faranno parte invece del Collegio Sindacale Antonino Giuffrè (presidente), Giuseppa Maggiore e Caterina Ciraulo (componenti). Si attendono novità invece per AMG Gas, sulla quale il Comune di Palermo detiene una quota di minoranza del 20% tramite la stessa AMG Energia. Uno scranno da presidente per il quale rimane favorito Angelo Pizzuto, nome in quota dell’assessore regionale Alessandro Aricò.

Burrafato e Maniscalco a Gesap

Arrivano certezze anche sul fronte Gesap. Una partita che comunque si chiuderà definitivamente nella giornata di venerdì 10 marzo, con l’Assemblea dei Soci convocata dopo le dimissioni dell’Amministrazione Delegato Giovanni Scalia. Consiglio d’Amministrazione nel quale Roberto Lagalla potrà indicare quattro nomi dei cinque componenti complessivi, due in quota al Comune di Palermo e due per la Città Metropolitana.

Sul fronte di Palazzo delle Aquile, con la determina pubblicata oggi il primo cittadino ha indicato Salvatore Burrafato e Giovanni Maniscalco. Per il primo, ex sindaco di Termini Imerese, sembra ormai consolidato il ruolo di presidente. Nome che accontenterà l’ala di Fratelli d’Italia facente riferimento all’eurodeputato Giuseppe Milazzo. Ricoprirà invece il ruolo di consigliere Giovanni Maniscalco, profilo con un passato, tra l’altro, all’Irfis.

Nome che potrebbe affiancare l’attuale presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese e i due profili indicati in quota Città Metropolitana. Una rosa nella quale dovrebbe comparire anche il profilo di Vito Riggio, destinato al ruolo di amministratore delegato della società dell’aeroporto di Palermo, e Giovanna Chiavetta, futuro consigliere in quota Lega.