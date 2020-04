Il videomessaggio per il direttore di Libero

Non si placano le polemiche in seguito alle pesanti esternazioni di Vittorio Feltri, direttore di Libero. Durante una puntata della trasmissione “Fuori dal coro”, condotta su Rete 4 da Mario Giordano, ha detto: “Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori“.

Da più parti sono arrivate proteste e denunce contro il direttore. Sui social una valanga di commenti e offese. Anche l’Ordine dei Giornalisti è stato chiamato in causa per prendere provvedimenti dopo la battuta “infelice” del direttore il quale ha poi ribattuto su Twitter: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto che ancora una volta le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno”.

Tra le tante sviolinate contro il direttore c’è anche quella di Salvo Altadonna, consigliere della quinta circoscrizione di Palermo schierato tra i PartigianiDem il quale ha mandato un videomessaggio al direttore di Libero. “Sono uno dei tanti inferiori del sud – esordisce cosi Altadonna nella sua lettera a Feltri -. Sai, quegli inferiori che hanno accolto diversi pazienti covid positivi del tuo nord e li hanno fatti tornare a casa sulle proprie gambe a riabbracciare le proprie famiglie”.

“Abbiamo curato quegli uomini e quelle donne perché abbiamo un personale straordinario che nonostante le condizioni della nostra sanità riesce a compiere miracoli – continua il videomessaggio – Sai, siamo gli stessi inferiori che con le loro braccia e le loro teste ti consentono di accostare alla parola Nord la parola Produttivo. Sai perché questo succede? Perché i nostri giovani i nostri padri di famiglia provengono da una realtà industrialmente inferiore, condizionata come la sanità, ma senza i nostri operai, cuochi, ingegneri, ricercatori e quant’altro, tu non potresti consentirti il tenore di vita che fai la su al nord”. “Sei uno dei tanti pazienti che cureremo – conclude Altadonna . Il tuo male non è il covid, tu sei malato di servitù e se chiamandomi inferiore tu puoi stare un po’ meglio allora fallo pure”.