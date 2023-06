E’ crollato sulla recinzione, tragedia sfiorata

Un albero di pino è caduto all’alba di oggi su un’abitazione a Partinico, nel Palermitano, ed è stata una grande paura. Fortunatamente i danni sono stati soltanto materiali. Nessun pedone transitava in zona nel momento in cui l’enorme fusto è crollato. E sempre per fortuna l’albero si è abbattuto verso il marciapiede e non sulla trafficatissima strada che è uno degli sbocchi principali in entrata e in uscita alla città.

Una tragedia sfiorata

L’albero è caduto in viale Aldo Moro all’altezza di un bar con il fusto e le sue enormi chiome che si sono adagiate su una recinzione dell’abitazione. Immediato l’intervento sul posto del sindaco Pietro Rao e dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Anzitutto sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza con lo sfoltimento dei rami. In questo modo potrà essere più semplice la rimozione del fusto ad opera del Comune.

Le cause

L’albero ultradecennale si è letteralmente sradicato. Non si è spezzato, è venuto fuori dalla sua aiuola con tutte le radici. E’ evidente che l’enorme peso raggiunto non ha più permesso alle radici si trattenere l’albero nel terreno. Non è la prima volta che questi pini cadono lungo questa strada. In altre occasioni si sono verificati dei danni e puntualmente il Comune ha perso i suoi contenziosi legali con i cittadini ed ha dovuto pagare i risarcimenti.

I lavori

Da qualche settimana proprio in viale Aldo Moro sono iniziati i lavori di riqualificazione finanziati dal Gal Golfo di Castellammare. Interventi nati proprio per i danni causati da questi alberi nel corso dei decenni dalle radici. La loro crescita da intaccato condotte e persino le fondamenta delle abitazioni circostanti. Per non parlare della sede stradale totalmente deformata, al punto che da qualche anno la strada è transitabile in un tratto solo in un unico senso di marcia. Questi lavori prevedono proprio l’estirpazione di tutti e 52 i pini insistenti lungo la strada che saranno sostituiti da palme.

Le polemiche

Legambiente aveva attaccato in questi giorni l’amministrazione comunale per questa operazione di rimozione a tappeto di tutti gli alberi. A suo dire mancherebbe un’analisi della situazione e non sarebbe in realtà necessaria la rimozione di tutti gli alberi ma solo di una parte. “Questa è la dimostrazione che questi alberi non sono adatti per il centro urbano e vanno subito rimossi – ha detto stamattina il sindaco Rao nel corso del sopralluogo -. Abbiamo fatto bene ad andare avanti per la nostra strada e non stare a sentire le sterili polemiche di pseudo ambientalisti ed esperti botanici”.

Like this: Like Loading...