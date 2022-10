In tanti in chiesa Madre a Partinico per l’ultimo saluto

I palloncini bianchi in cielo per salutare Antonio Ortoleva, il 17enne morto la notte scorsa a Partinico in un incidente con la moto lungo la via Principe Umberto. Con la moto sé scivolato e si è andato a schiantare contro un palo. Grave l’amico che era con lui, ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Sfidata la pioggia

In tantissimi hanno sfidato la battente pioggia questa mattina per presenziare ai funerali dello sfortunato ragazzo. In massa era presente il mondo della scuola, docenti e studenti, soprattutto gli amici di Antonio che si sono stretti attorno ai genitori della vittima affranti dal dolore.

Don Vasi alla famiglia: “Non siete soli”

Alla fine si è deciso di far svolgere i funerali in chiesa Madre, e non come previsto nella parrocchia di Maria Santissima del Rosario, proprio in previsione del gran numero se di persone che avrebbero presenziato. Don Giuseppe Vasi non ha usato nella sua omelia parole ridondanti ma di estrema semplicità: “Un momento di grandissimo dolore – ha detto -, e ne siamo consapevoli pur sapendo che adesso Antonio è tra le braccia di Dio. Alla famiglia ci sentiamo semplicemente di dire che non sono e non saranno mai soli”.

Le scuole e la città a lutto

Presente ai funerali la commissaria straordinaria del Comune, Concetta Caruso, che per oggi aveva proclamato lutto cittadino. I negozi hanno abbassato le saracinesche durante la cerimonia funebre. Anche le scuole hanno partecipato: ognuno dei vari plessi scolastici ha tenuto le bandiere a mezz’asta e osservato un minuto i silenzio. Un pensiero è andato anche al ragazzo di 16 anni che era in sella alla moto di Antonio Ortoleva ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo: “Con la speranza che Giulio possa presto ritornare tra noi, l’istituto tecnico Dalla Chiesa porge le più sentite condoglianze alla famiglia Ortoleva e all’intera comunità del Liceo Savarino” ha detto il dirigente scolastico Angelo Nasca.