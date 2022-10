Per venerdì 14 ottobre ancora acquazzoni e brevi temporali

Dalle prime ore condizioni meteo in peggioramento da Ovest con temporali anche strutturati e battenti. Altrove piogge e locali temporali sparsi alternati a momenti asciutti anche lunghi. Forti venti meridionali, soprattutto su Sicilia occidentale, in rotazione da Nord tra sera e notte sempre con forti raffiche.

Allerta gialla in tutta l’isola

Maltempo protagonista in Sicilia. L’avviso 22285 della protezione civile indica allerta gialla in tutte le province. Instabilità e maltempo dovute soprattutto alle precipitazioni. Queste sono indicate in peggioramento per il 13 ottobre. “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati localmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche”.

Il peggioramento interessa anche i venti: localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale.

Mari: tendente a molto mosso il Tirreno meridionale e dalla serata lo Ionio.

Rischio idraulico in quattro province

C’è anche il rischio idraulico, sempre da allerta gialla, in cinque province: Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

Condizioni meteo avverse nell’isola

Inoltre si legge nella nota della protezione civile regionale che l’isola avrà Condizioni meteo avverse. “Dalle prime ore di giovedì 13 ottobre 2022, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature in lieve flessione

In questo contesto, scendono ma non troppo le temperature. Le massime sono previste tra i 19 ed i 26 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 21 a Messina, 25 a Palermo, 23 a Ragusa, 26 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo dell’alta pressione; qualche piovasco sulle Alpi orientali. Nebbia mattutina in pianura.

Centro: Il tempo peggiora sulle nostre regioni, con fenomeni localmente intensi specie durante le ore pomeridiane. Temperature stazionarie.

Resto del Sud: Pressione debole, forte maltempo su tutte le regioni, con rischio nubifragi tra Campania, Basilicata e Puglia; temperature in calo.

Per venerdì 14 ottobre ancora acquazzoni e brevi temporali

Il moto della circolazione depressionaria determina il prosieguo dell’instabilità atmosferica su Calabria e Sicilia (acquazzoni o brevi temporali). Ventilazione moderata settentrionale, forte sul crotonese. Ionio e Basso Tirreno sino a mossi

Nord: Venerdì, pressione in ulteriore aumento su tutte le regioni; foschie mattutine in pianura, sole prevalente altrove. Piovaschi sulle Alpi.

Centro: Venerdì, pressione in ulteriore aumento su tutte le regioni nel corso di questa giornata; il sole sarà prevalente dal mattino fino a sera.

Resto del Sud: Residui temporali e piogge potranno interessare la Sicilia, specie i settori settentrionali; tanto sole altrove. Temperature in aumento.

Per sabato 15 ottobre

Nord: Dal mattino fino a sera, cielo a tratti coperto in pianura, piovaschi sui monti; sole lungo le coste. Temperature in aumento.

Centro: Pressione stabile. Cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; temporali sull’alta Toscana, temperature stazionarie.

Sud: Fatta eccezione per qualche piovasco sulla provincia di Palermo, la giornata trascorrerà all’insegna di un bel tempo prevalente.