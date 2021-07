Auto si ribalta in autostrada sulla Mazara-Palermo, traffico in tilt e una giovane ferita

07/07/2021

Un incidente si è verificato in tarda mattinata sull’autostrada A-29 in direzione Palermo, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. Al momento risulta una giovane ferita, le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sul posto l’ambulanza del 118 La donna è stata prelevata dall’ambulanza del 118 e trasportata in un ospedale della zona. A causa di questo sinistro si registra un traffico, con rallentamento e code all’altezza di Partinico al chilometro 37, sulla carreggiata in direzione Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza, la regolazione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. I rilievi della Polstrada La polizia stradale sta effettuando i rilievi e sta sentendo qualche testimone che ha assistito al ribaltamento del mezzo. Si ipotizza che l’automobilista abbia perso il controllo per una distrazione, o forse a causa di un malore. Qualche giorno fa ennesima tragedia sfiorata A distanza di qualche chilometro dall’incidente avvenuto questa mattina allo svincolo di Balestrate si era verificato 5 giorni fa un altro gravissimo sinistro autonomo che ha quasi fatto gridare al miracolo. Per l’esattezza è accaduto nell’altra corsia, in direzione Trapani. Un’intera famiglia, marito e moglie di 80 e 75 anni e il figlio di 50 alla guida, è volata dal viadotto dopo aver sfondato il guardrail poco dopo lo svincolo di Alcamo ovest. Dopo un volo di tre metri e mezzo l’auto si è capovolta all’impatto con il terrapieno. L’uomo alla guida è riuscito ad uscire dall’abitacolo con i suoi piedi. Così non è stato per i due anziani rimasti intrappolati tra le contorte lamiere del veicolo semidistrutto. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno operato con la massima celerità. Con i necessari arnesi hanno letteralmente aperto gli sportelli del mezzo per permettere ai due anziani di uscirne fuori. Ad attendere i tre sul ciglio della carreggiata le ambulanze del 118. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale di Alcamo. Il cinquantenne è rimasto quasi illeso, a parte qualche escoriazioni e contusione. I genitori invece hanno riportato varie fratture ma se la sono cavata.

