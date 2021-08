Interventi tra Partinico, Balestrate, San Cipirello e Misilmeri

Una nuova giornata di incendi in provincia di Palermo. Ad essere presa di mira questa volta è stata la zona occidentale tra Palermo e Trapani. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari nella zona di Partinico. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nella zona della diga Jato sia nella strada che collega Partinico a Balestrate.

Roghi minacciano anche cantine

Interventi anche a salvaguardia delle cantine. In questa porzione di territorio sono stati più volte appiccati incendi durante la giornata. Altri roghi nella zona di San Cipirello e a Misilmeri.

In azione già dall’alba

È stata l’ennesima dura giornata per i vigili del fuoco, impegnati già dall’alba di oggi nel palermitano. Ad essere entrati in azione squadre e mezzi aerei della flotta del corpo nazionale, impegnati con decine di lanci per l’estinzione delle fiamme nelle zone impervie delle madonie. In particolare nei comuni di Scillato, Collesano, Gangi, Isnello e Geraci Siculo.