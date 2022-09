Si avvicinano le elezioni di autunno a Partinico

Sino ad oggi le aspirazioni del centrodestra a Partinico sono rimaste sotto traccia in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Tanti incontri, tante belle parole sulla necessità dell’unità della coalizione ma in realtà nessuno ha mai parlato di proprie ambizioni. Ed è proprio questo aspetto che potrebbe far saltare il banco. A tal proposito la resa dei conti sembra essere decisamente dietro l’angolo. A lanciare lo strappo è stata Fratelli d’Italia che annuncia di aver scelto il proprio candidato sindaco e che quindi vuole guidare la coalizione.

Il candidato sindaco top secret

Per il momento nessun nome: “Sarà reso noto alla riunione che verrà convocata la prossima settimana” precisa il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Toti Longo. A prescindere da chi sarà questo candidato comunque l’impressione è che da adesso si apre il valzer concreto delle trattative. Difficilmente il centrodestra riuscirà a restare compatto anche perchè si trascinano vecchie acredini e sono in tanti ad aspirare alla possibilità di candidarsi a sindaco.

Le sorti di Forza Italia

Anzitutto ci sarebbe uno storico esponente di Forza Italia, Vito Giovia. Già consigliere provinciale, Giovia da qualche tempo si è discostato dagli azzurri ma il ri-innamoramento potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Si parla di una telefonata del leader degli azzurri siciliani in persona, Gianfranco Miccichè, che avrebbe chiesto proprio l’appoggio di Giovia per rialzare le sorti di un partito che a Partinico ha sempre fatto breccia negli elettori ma che da tempo, per le sue divisioni interne, è caduto in bassa fortuna. Giovia però al momento smentisce e sostiene di non avere alcuna velleità a candidarsi.

La costituente

Nei mesi scorsi è nata a Partinico la “costituente”, una sorta di aggregazione politica che non tiene conto dei partiti ma che schiaccia con chiarezza l’occhiolino al centrodestra. Qui ci sarebbe forte il nome di un ex sindaco democristiano, Giuseppe Di Trapani, attuale presidente dell’Accademia della cultura. In realtà però altri aspirerebbero alla candidatura a sindaco. Anche qui la resa dei conti appare dietro l’angolo.