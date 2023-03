Furti e devastazione in una scuola del Palermitano, raid in palestra

Amianto nella sede dell’Asp di Palermo, al via i lavori di bonifica

Trovato l’amianto nella sede dell’Asp di Palermo in via Giacomo Cusmano nella zona degli ambulatori al terzo piano. Gli ambulatori sono stati spostati e la zona è stata sigillata per eseguire i lavori di sostituzione del pavimento. “A seguito di bando, nel mese di Ottobre 2020 l’Azienda Asp...