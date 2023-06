Non trovata alcuna traccia di innesco ma non si esclude il dolo

Incendio questa notte a Partinico ad un furgone Iveco cassonato intestato a una ditta edile locale, posteggiato in contrada Parrini, a pochi passi dal depuratore. Il mezzo seriamente danneggiato dalle fiamme che hanno avvolto il vano motore e la cabina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per spegnere il rogo, riuscendo a contenere i danni. Sul caso indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. Non è stata rinvenuta alcuna traccia di innesco ma questo non esclude che il raid possa essere doloso. Anzi, è proprio questa la pista maggiormente battuta.

Nessuna traccia

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno effettuato una ricognizione della zona. Non è stata rinvenuta alcuna traccia, per cui l’origine dell’incendio è incerta. Nel senso che non si esclude né il corto circuito, né tantomeno il dolo. E’ risaputo, comunque, che oramai gli incendiari hanno adottato delle tecniche che permettono di appiccare il fuoco senza lasciare traccia.

Le indagini

L’incendio è ai danni di una ditta edile il cui titolare è un partinicese di 63 anni. I carabinieri stanno valutando l’episodio e soprattutto cercheranno di capire se il raid possa essere di origine dolosa. Si sta scavando nella vita privata e professionale dell’operatore economico per cercare eventuali moventi, tali da aver spinto qualcuno ad appiccare le fiamme.

Altro raid a ditta nel Palermitano

Un altro incendio, di accertata matrice dolosa in questo caso, si è verificato nel febbraio scorso a Palermo ai danni di una ditta. Dato alle fiamme un furgone che era posteggiato in strada a piazza Niscemi. Ad avere aperto un’indagine sul rogo e sulle sue cause la polizia. La pista seguita è quella del raid doloso, trovate tracce di liquido infiammabile usato per appiccare l’incendio.

Fuoco anche a Partinico

Sempre nel febbraio scorso altro incendio nel Palermitano. L’auto di una donna è andata a fuoco in pieno giorno a Partinico. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Ad intervenire vigili del fuoco e carabinieri della locale compagnia. Non fu possibile accertare le cause del rogo. I pompieri sono giunti in pochi istanti in via Tarantelli, dove era stato segnalato l’incendio. Si tratta di una zona residenziale popolare, alla periferia della città in terza zona Peep. Al loro arrivo però i vigili del fuoco hanno potuto fare ben poco. Infatti qualcuno aveva già spento le fiamme con mezzi di fortuna, aiutandosi con secchi di acqua. E’ stata sentita la proprietaria dell’auto andata a fuoco, una donna di 38 anni.

Like this: Like Loading...